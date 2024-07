Sharon Verzeni aveva 33 anni ed è stata rinvenuta in una pozza di sangue nella notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La donna ha subito diverse coltellate ed è deceduta in ospedale. Attualmente, le indagini da parte dei carabinieri sono in corso.

Una donna è stata uccisa: si è verificato un omicidio nella notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Poco prima dell’una di notte, in via Castegnate, una donna di 33 anni, originaria di Bottanuco (Bergamo), è stata soccorsa in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. La vittima ha perso molto sangue. Trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è deceduta. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Zogno. La vittima è Sharon Verzeni, morta dopo essere stata soccorsa in strada durante la notte con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena.





Gli eventi che hanno portato alla morte della donna, di professione estetista, rimangono poco chiari. Sharon, originaria di Bottanuco, viveva a Terno da tre anni insieme al compagno. Poco prima dell’1, Sharon ha contattato il numero di emergenza 118, affermando: «Aiuto! Mi hanno accoltellata». La donna è stata trovata sanguinante, con ferite alla schiena e al torace. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è successivamente deceduta. Sharon esercitava la professione di estetista e conviveva con il compagno a Terno d’Isola da diversi anni.

A Bottanuco, il suo paese d’origine, la famiglia è ben conosciuta: il padre Bruno ha lavorato per molti anni all’anagrafe comunale.

Attualmente, i carabinieri di Zogno stanno indagando sulla morte di Sharon Verzeni. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto, presumibilmente abbandonata dall’assassino nelle vicinanze del luogo dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, il compagno della donna si trovava a casa al momento dell’aggressione, mentre alcuni vicini hanno dichiarato di averla vista uscire di notte in diverse occasioni. Si ipotizza che la 33enne potesse conoscere il suo assassino e avesse programmato un incontro con lui.