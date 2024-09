Shock ad Assisi: giovane donna muore in seguito a visita dal dentista

Una giovane vita spezzata durante una routine dal dentista. Indagini in corso per chiarire le circostanze del decesso, con sospetti su possibili complicazioni legate all’anestesia. La comunità di Assisi è in lutto per la prematura scomparsa di Gaia Pagliuca, una giovane di soli 24 anni deceduta in seguito a complicazioni durante una visita odontoiatrica. L’incidente ha avuto luogo il 26 settembre in uno studio dentistico di Petrignano, dove Gaia si era recata per un trattamento, presumibilmente legato a una carie. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Assisi, la giovane ha accusato un malore improvviso durante la procedura, entrando rapidamente in arresto cardiaco. Nonostante l’intervento immediato del personale medico e il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, le condizioni di Gaia sono rimaste critiche fin dall’inizio.





La lotta per la sopravvivenza

Per tre giorni, Gaia ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. I medici hanno descritto le sue condizioni come “gravissime e irreversibili“, lasciando poche speranze ai familiari e agli amici che speravano in un miracolo. Purtroppo, nel pomeriggio di domenica 29 settembre, è stata dichiarata la morte cerebrale della giovane.

La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle circostanze che hanno portato al decesso di Gaia. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che il malore possa essere stato causato da uno shock anafilattico legato all’anestesia somministrata durante la visita. Nelle prossime ore verrà disposta un’autopsia per determinare con precisione le cause della morte.

Gaia Pagliuca era una giovane piena di vita e di progetti. Laureata da un anno presso l’Istituto di Design di Roma, aveva recentemente trasferito la sua residenza da Bastia ad Assisi, dove viveva con la nonna. La sua passione per gli Stati Uniti era evidente dalle numerose foto di viaggi oltreoceano che condivideva sui social media. La comunità la ricorda come una ragazza solare e benvoluta, il cui futuro promettente è stato tragicamente interrotto.

La reazione della comunità

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione comunale, dichiarando: “In questo momento tragico per tutta la comunità, non possiamo che stringerci attorno ai familiari della giovane, interpretando il dolore dell’intera città di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli dove Gaia viveva con la famiglia”. La morte di Gaia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi la conosceva. Mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su questa tragedia, amici e familiari ricordano Gaia come una giovane donna piena di vita, con un futuro promettente davanti a sé, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari. Varianti del titolo: