Si reca al camposanto con la zia ma precipita in una sepoltura e si solleva di 2 metri: uomo di 40 anni salvato dai pompieri

Era andato al cimitero per la giornata dei morti e ha fatto un volo in una tomba perché la lastra di marmo ha ceduto. È stato tirato fuori grazie ai vigili del fuoco. È successo a Cento, nella zona di Ferrara, dove ieri un uomo di circa 40 anni si è fatto male.





Il tipo era al cimitero con sua zia e mentre camminavano sotto il portico per andare ai loculi dei loro cari, una lastra di marmo ha ceduto e lui è finito a terra da un’altezza di due metri. Una parte della lastra gli è finita anche sulla spalla. Secondo La Nuova Ferrara, la zia ha iniziato a urlare e la gente attorno è corsa subito ad aiutare.

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118, chiamati dai volontari dell’associazione carabinieri di Cento. I pompieri si sono calati nella tomba con delle imbracature e hanno portato in salvo l’uomo, che ha riportato solo ferite leggere. L’hanno portato al pronto soccorso per un controllo, ma non sembra ci sia nulla di grave. Il passaggio sotto ai portici è stato chiuso e resterà così fino a nuove notizie. La messa in sicurezza della tomba è stata affidata ai tecnici di CMV.