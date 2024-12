Si sente male alla guida e perde il controllo: Francesca muore a 43 anni dopo due giorni di sofferenza

Una tragedia ha colpito la comunità di Sassuolo, dove la 42enne Francesca Orienti è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina. La donna era stata ricoverata all’ospedale di Baggiovara, nel reparto di terapia intensiva, ma nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere due giorni dopo. La notizia ha lasciato sgomenti amici, parenti e conoscenti, che ricordano Francesca come una persona solare e generosa.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato lungo la tangenziale in direzione Sassuolo, tra le uscite di Magreta e Baggiovara. Francesca, che viaggiava da sola a bordo della sua Mini, avrebbe accusato un malore improvviso mentre era alla guida. Questo le avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, che prima ha colpito un palo della luce e poi è finito in un campo adiacente alla strada, accanto a un canale di scolo. L’impatto è stato violento, ma le autorità hanno successivamente confermato che la causa principale del decesso non sono state le ferite riportate nell’incidente, bensì il malore che l’ha colpita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre Francesca dall’abitacolo dell’auto. Contemporaneamente, è stato attivato anche l’elisoccorso per garantire un intervento rapido. Una volta liberata dall’auto, la donna è stata affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Nonostante le cure ricevute in terapia intensiva, le sue condizioni si sono aggravate fino alla dichiarazione della morte cerebrale.

La famiglia ha deciso di rispettare le volontà di Francesca, consentendo la donazione dei suoi organi. Questo gesto altruista rappresenta un ultimo atto d’amore da parte della donna, che nella vita era nota per la sua disponibilità verso gli altri. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, dove Francesca era molto conosciuta e stimata. Di professione commercialista, viveva a Sassuolo con il figlio 17enne e il resto della sua famiglia.

Il giovane figlio ha voluto ricordare la madre con parole commoventi: “La mamma era sempre sorridente e disponibile per gli altri”, ha dichiarato al quotidiano Il Resto del Carlino. La perdita di una figura così amata ha suscitato una vasta ondata di cordoglio sui social media, dove amici e conoscenti hanno lasciato messaggi in ricordo di Francesca. Tra questi, uno degli omaggi più toccanti è stato pubblicato da un utente di nome Marco: “Non ho parole ma solo lo sconforto di un genitore impotente di fronte ad un destino così crudele. Un abbraccio commosso alla famiglia Orienti per l’improvvisa perdita della giovane Francesca”.

La famiglia Orienti è molto conosciuta non solo a Sassuolo, ma anche nella vicina Modena, dove numerosi amici e colleghi hanno espresso vicinanza in questo momento di dolore. La tragedia ha colpito profondamente tutti coloro che avevano avuto modo di conoscere Francesca, descritta da molti come una donna energica e sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

Il funerale della 42enne si terrà domani, sabato 21 dicembre, alle ore 9:30 presso il Duomo di San Giorgio a Sassuolo. Si prevede una grande partecipazione da parte della comunità locale, che vuole rendere omaggio alla memoria di una persona tanto amata e rispettata. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera per tutti coloro che hanno condiviso con lei un pezzo del proprio cammino.