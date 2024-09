Si spegne a 89 anni Maggie Smith, stella di Harry Potter e Downton Abbey

La leggendaria attrice britannica, vincitrice di due Oscar e amata dal pubblico per i suoi ruoli iconici, si è spenta serenamente in ospedale, circondata dall’affetto dei suoi cari. La Dame Margaret Natalie Smith, conosciuta universalmente come Maggie Smith, ci ha lasciati all’età di 89 anni. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, ha attraversato sette decenni, lasciando un’impronta indelebile nel cinema, nel teatro e nella televisione.





L’annuncio della famiglia

I figli dell’attrice, Toby Stephens e Chris Larkin, hanno comunicato la triste notizia attraverso un toccante messaggio: “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Dame Maggie Smith. Si è spenta pacificamente in ospedale all’alba di venerdì 27 settembre. Pur essendo una persona molto riservata, negli ultimi istanti era circondata dall’affetto di amici e familiari”. La famiglia ha espresso gratitudine verso il personale del Chelsea and Westminster Hospital per le cure e l’attenzione dedicate all’attrice nei suoi ultimi giorni.

Una carriera straordinaria

Maggie Smith ha iniziato la sua carriera nel teatro negli anni ’50, distinguendosi come membro della prestigiosa Royal Shakespeare Company. Il suo talento l’ha portata a interpretare ruoli memorabili in opere classiche e contemporanee, tra cui “Molto rumore per nulla” e “Otello”. Il suo percorso nel cinema è stato altrettanto brillante. Ha vinto due Premi Oscar: il primo nel 1970 come miglior attrice protagonista per “La strana voglia di Jean”, e il secondo nel 1979 come miglior attrice non protagonista per “California Suite”.

La sua versatilità l’ha vista brillare in numerosi generi, dai drammi alle commedie, passando per i film di mistero ispirati alle opere di Agatha Christie.Negli ultimi anni, Maggie Smith ha conquistato una nuova generazione di spettatori con il ruolo della professoressa Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e quello di Lady Violet Crawley nella serie televisiva Downton Abbey. Quest’ultimo ruolo le ha fatto guadagnare ulteriori riconoscimenti, tra cui Emmy Awards e un Golden Globe.La sua ultima apparizione teatrale risale al 2019, quando è tornata sul palco dopo dodici anni di assenza per interpretare la segretaria di Joseph Goebbels nella pièce “A German Life” al Bridge Theatre di Londra. Maggie Smith lascia un’eredità artistica inestimabile e il ricordo di una donna straordinaria che ha saputo incantare il pubblico con la sua presenza magnetica e il suo inconfondibile talento.