Gravissimo incidente nella notte su Via Ostiense: Due Feriti

Nella notte appena trascorsa, un grave incidente stradale si è verificato su via Ostiense, coinvolgendo due veicoli. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone, di cui due in condizioni critiche. Due dei feriti sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, mentre il terzo è stato condotto al Sant’Eugenio. Particolarmente preoccupanti le condizioni del conducente della vettura bianca, attualmente sottoposto a ulteriori accertamenti clinici. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.