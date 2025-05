Cristiano Malgioglio sposa il compagno Onur: “Voglio lasciargli la mia eredità”

Cristiano Malgioglio, celebre autore e giudice del programma “Amici”, ha confermato ufficialmente che convolerà a nozze con il suo compagno Onur, un uomo di 42 anni residente in Turchia. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista a “Verissimo”, dove Malgioglio ha dichiarato: “Mi sposo, così gli lascio la mia eredità”. Ha inoltre rivelato che la testimone di nozze sarà Alessandra Celentano, confermando così le voci che circolavano nei giorni precedenti.





Nonostante l’entusiasmo per l’evento, Cristiano Malgioglio ha precisato che non è ancora stata fissata una data definitiva per il matrimonio, ma ha assicurato che “accadrà presto”. L’artista, che ha recentemente compiuto 80 anni, non ha perso l’occasione per scherzare sull’argomento, affermando: “No, non mi vestirò di bianco, forse di rosa shocking”. Un tocco di ironia che da sempre caratterizza il suo stile.

La relazione tra Cristiano Malgioglio e Onur ha avuto inizio nel 2020. Nonostante i 40 anni di differenza tra i due, il cantante ha spiegato in passato che questa distanza anagrafica non rappresenta un ostacolo per loro. In un’intervista dello scorso anno, aveva infatti dichiarato: “E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca”. All’epoca, però, l’artista aveva escluso l’idea del matrimonio, affermando: “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così”.

L’incontro tra Cristiano Malgioglio e Onur è avvenuto in modo del tutto casuale nel cuore di Istanbul, precisamente a piazza Taksim. Durante quel viaggio, Malgioglio era alla ricerca di un tappeto con tulipani e lì ha incontrato quello che sarebbe diventato il suo compagno. Da allora, la loro relazione è cresciuta nonostante la distanza geografica. Onur vive a Istanbul, dove gestisce una palestra insieme al fratello, mentre Malgioglio divide il suo tempo tra l’Italia e la Turchia per poter trascorrere momenti insieme al fidanzato.

Pur essendo una figura pubblica molto nota, Cristiano Malgioglio ha scelto di mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata e sulla relazione con Onur. I due, infatti, evitano di mostrarsi insieme in pubblico e cercano di preservare la loro intimità.

Il matrimonio rappresenta un passo importante per Malgioglio, che ha sempre affrontato con leggerezza e autoironia le questioni personali. Sebbene i dettagli sulle nozze siano ancora scarsi, l’annuncio ufficiale ha già suscitato grande interesse tra i fan e i media. La scelta di Alessandra Celentano come testimone di nozze aggiunge un ulteriore tocco di curiosità all’evento, considerando il legame professionale e personale che unisce i due.

L’amore tra Cristiano Malgioglio e Onur è un esempio di come le differenze di età o culturali possano essere superate quando c’è un forte legame affettivo. La loro storia dimostra che l’amore può nascere nei modi più inaspettati e crescere nonostante le sfide della distanza o delle differenze generazionali.

Mentre i preparativi per il matrimonio sono ancora in corso, i fan di Malgioglio attendono con curiosità ulteriori dettagli sull’evento e sulla data ufficiale delle nozze. Una cosa è certa: il celebre cantautore saprà rendere questo momento unico e indimenticabile, come ogni cosa che lo riguarda.