Significato del nome Sara: origini, attributi e festività associata

Il nome Sara: significato, origini e curiosità su una scelta intramontabile

Sara è un nome affascinante che ha saputo attraversare i secoli, mantenendo viva la sua popolarità in numerosi Paesi del mondo. Approfondiamo le sue origini, il significato e perché continua ad essere una scelta prediletta per molte famiglie.





Significato: signora, principessa

signora, principessa Origine: ebraica

ebraica Onomastico: 20 aprile, 27 dicembre, 19 agosto, 24 maggio

20 aprile, 27 dicembre, 19 agosto, 24 maggio Varianti: Sarah, Saara, Sari, Kala, Suri

Origini e significato del nome Sara

Il nome Sara ha origine ebraica e viene tradotto come “signora o principessa“. Le radici di questo nome risalgono alla Bibbia, in cui esso è portato da figure significative come la moglie di Abramo e madre di Isacco. Inizialmente, la moglie di Abramo era chiamata “Saray”, che in ebraico significava “litigiosa“. Secondo le Scritture, Dio cambiò il suo nome in Sara per allontanare un significato negativo.

Un’altra interpretazione suggerisce che Sara possa derivare dall’assiro, per poi diffondersi attraverso le culture greca e latina, dando vita alla variante Sára. Oggi, il nome è rinomato non solo in occidente, ma anche in Paesi come l’India e l’Iran, dove si presenta nelle forme Sarra o Saira.

Onomastico e diffusione del nome Sara

Le opportunità per festeggiare l’onomastico di Sara sono diverse durante l’anno. La data principale è il 20 aprile, in onore di Santa Sara, martire ad Antiochia. Altre celebrazioni avvengono il 27 dicembre, per onorare Beata Sára Salkaházi, vergine e martire; il 19 agosto, dedicato a Sara moglie di Abramo (celebrato solo dalla Chiesa Copta); e infine il 24 maggio, giorno di Santa Sara la Nera, considerata patrona degli zingari.

Secondo le statistiche dell’Istat, il nome Sara ha mostrato una notevole diffusione in Italia. Nel 2004, è stato scelto come quarto nome più popolare per le bambine, e due anni dopo si è addirittura collocato al secondo posto. Questa tendenza evidenzia una costante inclinazione verso nomi dal suono semplice e melodioso.

Caratteristiche e curiosità sul nome Sara

Chi porta il nome di Sara è spesso associato a tratti di estroversione, gioia di vivere e cura dell’estetica personale. Le persone chiamate Sara tendono a essere indipendenti e socievoli, amando circondarsi di amici e dimostrando assertività nei dibattiti. Queste caratteristiche permettono loro di affrontare le sfide quotidiane con entusiasmo e determinazione.

Il colore che rappresenta questo nome femminile è il rosa, simbolo di dolcezza ed eleganza. Non sorprende, quindi, che la pietra portafortuna legata a Sara sia il rubino, noto per la sua bellezza e valore. Infine, il numero associato a questo nome è il 3, richiamando il concetto di perfezione e armonia.

Personaggi illustri con il nome Sara

Numerose sono le personalità famose chiamate Sara, che si sono distinte nei loro campi. Ecco alcuni esempi: