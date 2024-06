Simona Ventura inserisce l’Iban negli inviti per il matrimonio: che figuraccia!

Siamo ormai agli sgoccioli: il matrimonio di Simona Ventura è alle porte e, come spesso accade in questi casi, non mancano i pettegolezzi. La celebre conduttrice televisiva convolerà a nozze con il giornalista Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio. Dopo sei anni di amore, la coppia ha deciso di ufficializzare la loro unione con una cerimonia che si preannuncia spettacolare. Tuttavia, a far discutere nelle ultime ore non è tanto l’evento in sé, quanto una decisione presa dalla coppia: quella di inserire un IBAN sulle partecipazioni di nozze.





Secondo quanto riportato dalla giornalista Grazia Sambruna sul sito MowMag, le partecipazioni sono state recentemente distribuite agli invitati e, con sorpresa di molti, contengono un IBAN con la causale “Simona e Giovanni Honeymoon”. In pratica, agli invitati viene chiesto un contributo economico per aiutare la coppia a realizzare il sogno di una luna di miele indimenticabile. Una scelta che, sebbene comune, ha sollevato non poche perplessità, soprattutto considerando che la coppia è benestante.

La domanda sorge spontanea: si tratta di un gesto tenero per contribuire alla felicità degli sposi o di una scelta di cattivo gusto? Le opinioni sono contrastanti. Alcuni ritengono che, data la notorietà e le possibilità economiche della coppia, la richiesta sia inappropriata. Altri, invece, vedono nella scelta un modo moderno e pratico per evitare regali inutili e contribuire a qualcosa di veramente desiderato dagli sposi.

Intanto, i preparativi per le nozze procedono a ritmo serrato. La cerimonia si terrà al Grand Hotel di Rimini, una location di lusso che promette di fare da cornice a un evento memorabile. A coordinare il tutto ci sarà il celebre wedding planner Enzo Miccio, noto per la sua capacità di trasformare ogni matrimonio in un vero e proprio sogno.

La proposta di matrimonio era arrivata in modo spettacolare: durante l’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, Giovanni Terzi aveva chiesto la mano di Simona Ventura in diretta televisiva, davanti a milioni di spettatori. Un momento emozionante che ha suggellato un amore nato nel 2018. Prima di Terzi, Simona Ventura era stata sposata con Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli.

Mentre fervono i preparativi, molti si chiedono chi saranno gli invitati vip che parteciperanno alla cerimonia. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli dei colleghi e amici della conduttrice, oltre a numerosi volti noti dello spettacolo italiano.

Non ci resta che attendere il 6 luglio per vedere come si svolgerà questo matrimonio tanto atteso e se la decisione dell’IBAN sarà stata accolta con favore o meno dagli invitati. Una cosa è certa: l’evento sarà uno dei più chiacchierati dell’estate.