Simone Alessio conquista il bronzo nel Taekwondo: vittoria strepitosa contro l’americano Nickolas alle Olimpiadi di Parigi 2024

Simone Alessio ha ottenuto una straordinaria medaglia di bronzo nel Taekwondo, battendo l’americano Nickolas con un punteggio finale di 2-0. Questo risultato consente all’Italia di aggiungere un importante riconoscimento alla sua già ricca collezione di medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024.





L’atleta livornese ha mostrato grande determinazione in questo match, dopo aver superato il ripescaggio nei -80 kg contro l’uzbeko Jaysunov (vittoria 5-4, 5-2). Durante la finale per il bronzo, Nickolas è partito forte, mostrando un buon inizio, mentre Alessio sembrava un po’ teso all’inizio della competizione.

Tuttavia, la superiorità del rappresentante statunitense durava poco. Inizialmente sotto 3-0, Alessio è riuscito a reagire con un colpo che lo ha riportato in parità sul 3-3. Con un’azione fulminea, ha saputo portare il punteggio su 1-0. Nel secondo round, il nostro connazionale si è presentato in forma, iniziando con un calcio deciso sulla corazza avversaria, incrementando il margine a 2-0.

Nonostante la possibilità di conquistare la medaglia d’oro, questo bronzo rimane un traguardo fondamentale per Simone Alessio, che rappresenta una vittoria significativa per la delegazione italiana. L’atleta ha saputo portare a casa una medaglia che ha un grande valore simbolico e pratico per gli azzurri.

Questo bronzo conferma la forza di Simone, che in carriera ha già vinto due ori mondiali: nel 2019 nei 74 kg a Manchester e nel 2023 negli 80 kg a Baku. Per Alessio, questa è la prima esperienza olimpica coronata da una gioia concreta, un riscatto dopo l’eliminazione ai quarti di finale nella precedente edizione di Tokyo, dove sognava un risultato diverso.

Il bronzo di Simone Alessio rappresenta anche un’importante pietra miliare per il Taekwondo italiano, essendo la quinta medaglia olimpica nella storia di questo sport e il secondo bronzo, ripetendo il successo di Mauro Sarmiento a Londra nel 2012 nei -80 kg. Nella sua corsa verso la medaglia, Alessio aveva già mostrato il suo valore negli ottavi, vincendo contro il kazako Batyrkhan Toleugali con un netto 2-0 (6-0, 3-1). Tuttavia, il suo sogno di un oro è svanito nei quarti, dove ha combattuto con grande coraggio ma ha ceduto 2-1 all’iraniano Mehran Barkhordari (1-6, 2-1, 10-9).

Il successo di Alessio rappresenta il trionfo numero 34 per l’Italia in questa edizione dei giochi, un grande motivo di orgoglio per il paese e un passo avanti per il Taekwondo, che continua a dimostrare la sua rilevanza nel panorama sportivo internazionale. La performance di Alessio non è solo un risultato personale, ma anche un grande incentivo per le future generazioni di atleti italiani.