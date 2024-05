Simone, chi è il figlio di Gigi Sabani?

Simone Sabani: Dal Padre Famoso Gigi Sabani Alla Sua Carriera Nello Spettacolo

L’artista e attore Simone Sabani, nato nel 1980, è il figlio di Gigi Sabani e Rita Imperi, da un matrimonio che si è concluso due anni dopo la sua nascita.





Quest’oggi, Simone Sabani apparirà nella penultima puntata settimanale del noto show La Volta Buona, in onda su Raiuno. Nato dal matrimonio tra Gigi Sabani e Rita Imperi, Simone ha intrapreso una carriera nello spettacolo seguendo le orme del padre, concentrando la sua attività sulla recitazione. Ha conseguito il diploma alla Rosebud dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. La sua carriera ruota intorno a ruoli in film e serie televisive come Distretto di Polizia 8 (2008); Don Matteo 7 (2009); Squadra Antimafia 4 (2009); Diaz (2011); La buca (2014) ed è nel cast di “Il tempo è ancora nostro” in uscita nel 2023.

Simone Sabani: Ritratto Del Figlio Di Gigi Sabani e La Sua Relazione Col Padre

L’anno scorso ha ricevuto il Premio Crocitti come Attore Stellare Internazionale. Parlando del padre durante un appuntamento con Oggi è un altro giorno, Simone ha delineato così la loro relazione: “Non ho seguito molto la carriera di mio padre poiché tendevo a percepirlo più come un essere umano. Non avendo avuto un rapporto quotidiano con lui, quando si parlava di mio padre, l’accento era posto più sull’artista. Ci vedevamo settimanalmente, ma a volte i nostri incontri divenivano più sporadici“, ha detto.

Durante la sua apparizione nello show condotto da Serena Bortone, Simone ha anche condiviso alcuni insegnamenti che ha ricevuto dal famoso imitatore, scomparso nel 2007: “Mio padre mi ha insegnato il valore della gavetta, l’importanza di essere una brava persona e soprattutto l’umiltà. Queste lezioni rimarranno sempre con me…Mai ho sfruttato il mio cognome. Il mio cognome, per me, sono solo alcune lettere su un foglio di carta” ha affermato.

Le parole del celebre Gigi Sabani rimaste impresso nella mente di Simone mentre entrava nel mondo dello spettacolo erano: Non bruciar le tappe, abbi fiducia nella gavetta, fatti amare prima come persona poi come artista, sii pronto a digerire delusioni, porta chiuse, sappi apprezzare i primi timidi applausi di chi inizia a seguirti e ricambia con rispetto ed educazione. Se la fortuna girerà a tuo favore nel futuro, riconoscerai volti familiari nel pubblico che ti applaude.”

Ricordando suo padre, Simone ha concluso: “Mi manca soprattutto il suo spirito allegro nonostante tutte le avversità…Era per sua natura umile e genuino, un uomo del popolo. Non era percepito come un personaggio televisivo, ma come un uomo normale. Amava chiacchierare e si dimostrava sempre generoso“.