Sola a Natale a 92 anni, i carabinieri fanno una sorpresa alla signora Lidia: panettone e musica dai suoi dischi preferiti

A Città di Castello i Carabinieri regalano un Natale speciale a Lidia Marioli, ex attrice 92enne, con un gesto di grande umanità.





I Carabinieri di Città di Castello hanno fatto visita alla 92enne Lidia Marioli, donandole un giradischi vintage e altri regali per allietare il Natale.

I Carabinieri e il Natale solidale: omaggio a Lidia Marioli

Mattinata di Natale all’insegna della solidarietà a Città di Castello, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno portato un gesto di calore umano e vicinanza a Lidia Marioli, 92enne residente nel centro storico della città. La signora, ex artista teatrale e cinematografica con un passato di prestigiose collaborazioni, tra cui quella con Totò, vive da anni senza familiari o parenti accanto a sé.

L’iniziativa, voluta dall’Arma, è stata guidata dal Capitano Massimiliano Croce e dal Luogotenente Fabrizio Capalti, che hanno raggiunto l’accogliente abitazione della signora per portarle auguri speciali. Una volta entrati, i militari hanno donato alla donna un giradischi nuovo ma dallo stile retrò, accompagnato da tre vinili contenenti brani natalizi e musica italiana degli anni ’50 e ’60. Tra questi, una rivisitazione del celebre brano “Parlami d’amore Mariù” di Achille Togliani.

La visita ha suscitato emozione in Lidia Marioli, che ha espresso grande gratitudine: “Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi”, ha detto commossa, stringendo la mano ai Carabinieri.

Il sostegno della comunità tifernate

Il gesto dei Carabinieri non si è limitato ai regali musicali. Alla signora sono stati consegnati anche una copia del calendario di Frate Indovino, stampato proprio a Città di Castello, e un catalogo della 23ª Mostra Internazionale di Arte Presepiale, visitabile fino al 6 gennaio nella Cripta Inferiore del Duomo della città.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dall’amministrazione comunale. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, a nome della giunta e della comunità locale, hanno espresso apprezzamento per il gesto dei militari: “Questo sarà un giorno che ricorderemo per sempre, grazie al bellissimo gesto spontaneo dei Carabinieri che, come sempre, dimostrano la loro vicinanza ai cittadini. La rete di solidarietà e inclusione della nostra città è oggi davvero il regalo simbolico e concreto migliore che si può mettere sotto l’albero di Natale. Auguri”, hanno dichiarato.

Un Natale da ricordare per una vita straordinaria

Lidia Marioli, nonostante viva in solitudine, conserva i ricordi di una carriera artistica vissuta al fianco di grandi nomi del teatro e del cinema italiani. La visita dei Carabinieri ha rappresentato per lei un’occasione per rivivere momenti significativi del suo passato e per sentirsi al centro dell’attenzione della sua comunità.

Il gesto dei militari a Città di Castello sottolinea l’importanza di iniziative di solidarietà che valorizzano le persone, soprattutto quelle più vulnerabili, restituendo loro dignità e calore umano. Questo Natale sarà per Lidia Marioli un ricordo indimenticabile, grazie all’affetto ricevuto e alla generosità dimostrata dalla sua città.