Sonia Bruganelli: “Con Bonolis abitazioni vicine ma c’è rispetto. Non condividerò mai più la casa con un uomo”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, pur essendosi separati, continuano a vivere vicini in due appartamenti confinanti a Roma, mantenendo un rapporto rispettoso per il bene della famiglia.





La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non ha comportato una distanza fisica significativa: i due ex coniugi, infatti, hanno scelto di vivere in appartamenti adiacenti nella zona di Ponte Milvio, a Roma. Nonostante la fine del loro matrimonio, questa particolare soluzione abitativa riflette un approccio pratico e rispettoso, soprattutto per la gestione familiare e il benessere dei figli. I due appartamenti non si trovano nello stesso condominio, ma sono collegati da una porta comunicante che facilita il passaggio tra le due abitazioni.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Sonia Bruganelli, nota produttrice televisiva ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha raccontato come questa sistemazione sia nata quasi per caso. “La stanza confinante è la camera di mia figlia Silvia”, ha spiegato. La scelta è stata influenzata anche da una coincidenza fortuita: “Non conoscevamo l’anziana signora che prima abitava qui, perché i due appartamenti non sono sullo stesso pianerottolo, ma in palazzine adiacenti. Quando abbiamo deciso di separarci, c’è sembrata un’opportunità. Come il film sliding doors”.

Nonostante la vicinanza, la privacy rimane un elemento fondamentale per entrambi. Sonia Bruganelli ha sottolineato come questa soluzione non significhi invadenza o mancanza di rispetto reciproco: “Paolo sarà venuto qui in un anno un paio di volte. Vite adiacenti non significa mancanza di rispetto”. Inoltre, ha evidenziato come il dialogo tra loro sia costante, sia per motivi familiari che professionali: “Il confronto con lui è continuo, per i figli, per il lavoro”.

Per quanto riguarda la gestione della quotidianità familiare, Sonia Bruganelli ha spiegato che la figlia Adele vive con lei, mentre Silvia e Davide sono rimasti con il padre. Tuttavia, le abitudini familiari non sono cambiate radicalmente: “Le cene e i pranzi si svolgono sempre a casa di Paolo perché le abitudini sono rimaste le stesse”. Questa organizzazione sembra riflettere un equilibrio che permette ai figli di mantenere una certa stabilità, nonostante la separazione dei genitori.

Nell’intervista, Sonia Bruganelli ha anche condiviso alcune riflessioni sul concetto di casa e sulla sua visione del futuro. “La casa sono i figli”, ha dichiarato, sottolineando come la sua priorità sia creare un ambiente stabile e sereno per loro. Al momento, non è interessata a una convivenza con un nuovo partner, nemmeno con il suo attuale compagno Angelo Madonia: “Con un nuovo compagno non cerco la quotidianità, non ho bisogno di portare un altro affetto dentro casa e credo che non convivrò mai più. Qui vivo la mia intimità”.

Questa scelta di vita riflette una decisione consapevole di preservare uno spazio personale e familiare, senza rinunciare alla propria indipendenza. Nonostante la separazione, il rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembra essere improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione per il bene dei figli. La vicinanza fisica tra le loro abitazioni rappresenta una soluzione pratica che consente loro di gestire al meglio le esigenze familiari senza interferire nella vita privata dell’altro.