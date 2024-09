Sonia Bruganelli: “Ho accettato di partecipare a Ballando con le Stelle per il cachet”. Ecco quanto guadagna

Sonia Bruganelli ha rivelato senza mezzi termini il reale motivo per cui ha deciso di partecipare a “Ballando con le Stelle”: il famoso cachet. L’ex compagna di Paolo Bonolis, attualmente in una relazione con Angelo Madonia, ha affermato di non essere in cerca di gloria, bensì di una remunerazione adeguata per il suo impegno televisivo. Con il pubblico curioso di scoprire quanto guadagni realmente, la sua dichiarazione ha aperto un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo.





Sonia, che ha fatto il suo debutto come imprenditrice e volto televisivo, è laureata in Scienze della Comunicazione e dirige la SDL TV, un’agenzia di scouting che si occupa di trovare talenti per le trasmissioni di Paolo Bonolis, tra cui “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”. Prima di varcare il palcoscenico di Ballando, Sonia ha ricoperto il ruolo di opinionista nel reality show “Grande Fratello Vip”, esperienza che le ha dato una maggiore visibilità.

Sonia Bruganelli parteciperà a “Ballando con le Stelle”

Quest’anno, nel nuovo cast di “Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli è pronta a mettersi in gioco nuovamente. La sua decisione di tornare in TV, subito dopo l’addio al GF Vip, ha sorpreso molti, ma è chiaro che tanto entusiasmo deriva anche dal suo nuovo legame con Angelo Madonia, un talentuoso ballerino del programma. È interessante notare che, nonostante la loro relazione, i due non balleranno insieme: Madonia sarà infatti accoppiato con la famosa nuotatrice Federica Pellegrini.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, Sonia ha aperto il cuore riguardo la sua partecipazione. “Certamente mi pagano. Non possiamo negarlo: il contratto è allettante e, francamente, non siamo qui solo per la gloria,” ha dichiarato. Queste parole hanno suscitato interesse tra i fan e i media, che ora vogliono sapere il cachet esatto che Sonia percepirà per il suo ruolo a Ballando.

Qual è il cachet di Sonia Bruganelli a “Ballando con le Stelle”

Le cifre legate al cachet dei concorrenti di “Ballando con le Stelle” sono tradizionalmente tenute segrete, rendendo difficile ottenere informazioni affidabili. Tuttavia, circolano voci secondo cui lo stipendio per partecipante potrebbe arrivare fino a trentamila euro a puntata. È importante specificare che queste informazioni devono essere considerate con cautela, in quanto sono indiscrezioni e non confermate ufficialmente. La segretezza che circonda i guadagni dei personaggi televisivi alimenta il mistero e l’interesse attorno ai reality show, e la Bruganelli, con le sue affermazioni, non fa altro che accrescere l’attesa per il suo debutto in trasmissione.

In un’epoca in cui la trasparenza riguardo le finanze dei personaggi pubblici diventa sempre più importante, la scelta di Sonia di essere onesta sulla sua motivazione finanziaria potrebbe aggiornare la percezione del pubblico riguardo i reality. Che sia per passione o per affari, il programma promette di essere una piattaforma affascinante per esplorare sia il talento sia gli aspetti economici dello spettacolo.