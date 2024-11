Sonia Bruganelli su Angelo Madonia escluso da Ballando: “Lui sta bene, io sto male perché sono ancora qui dentro”

La notizia dell’uscita di Angelo Madonia da “Ballando con le stelle” 2024 ha suscitato diverse reazioni. Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio, mentre Caterina Balivo e Rossella Erra hanno condiviso le loro opinioni. Samuel Peron torna come nuovo maestro di Federica Pellegrini.





La recente uscita di Angelo Madonia dal cast di “Ballando con le stelle” 2024 ha generato un acceso dibattito e numerose reazioni. La notizia, giunta a sorpresa, è stata accompagnata da dichiarazioni di personaggi legati al programma. Tra questi, Sonia Bruganelli, ex concorrente eliminata, ha scelto di esprimersi dopo essere stata raggiunta dal microfono di Domenico Marocchi per il programma “La volta buona”.

Bruganelli ha raccontato di non essere stata informata immediatamente della situazione: “Io ieri ero a ‘La Vita in Diretta’ e non sapevo nulla. Non l’avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito, ma l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero.” Ha poi aggiunto: “Io ora vado per lo spareggio con Carlo Aloia. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo”.

Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo, presente in studio, ha espresso la sua opinione sulla vicenda, ipotizzando che Madonia potesse aver avvertito una pressione crescente durante la sua partecipazione al programma: “Sembra che lui guardasse Sonia mentre parlava a Selvaggia, ma noi non lo possiamo sapere con certezza e non possiamo dirlo. A me la cosa che colpisce è che in realtà era tutto finito. Loro dovevano andare e lui invece aveva voglia di dire altro. Noi non sappiamo quello che c’è dietro perché magari erano molti giorni che sentiva una pressione da parte della giuria, per le cose dette e non dette. E magari a quel punto lui ha voluto parlare.”

Un altro dettaglio rilevante riguarda il ritorno di Samuel Peron nel programma come nuovo maestro di Federica Pellegrini. La notizia è stata accolta con entusiasmo da quest’ultima, che ha dimostrato grande fiducia nel suo nuovo partner di ballo. La Pellegrini ha già dimostrato in passato la sua capacità di adattarsi a nuove collaborazioni, come accaduto anche nel mondo dello sport con il suo allenatore Matteo Giunta.

Nel frattempo, Rossella Erra, intervistata da Fanpage.it, ha condiviso una sua interpretazione personale sugli eventi recenti, sottolineando un possibile legame tra lo stato d’animo di Madonia e la presenza di Bruganelli: “Esternando questo malessere in pubblico, doveva avere qualcosa di grande dentro. Certo è un’interpretazione, ma lui guardava sempre verso la prima fila dove c’era seduta Sonia. Ha ringraziato più volte le persone che gli sono state accanto e si riferiva a lei.”

La situazione tra Federica Pellegrini e Madonia, invece, sembra essersi raffreddata dopo l’uscita di quest’ultimo dal programma. La campionessa olimpica ha commentato in modo distaccato l’accaduto, sottolineando come si fosse trovata spesso a disagio durante alcuni momenti della trasmissione: “Mi sono sentita a disagio più volte, abbozzo poi mi dispiace anche essere in mezzo a una discussione che non mi appartiene”, aveva dichiarato ai microfoni di Marocchi nel box interviste della Rai.

L’atmosfera tesa era già emersa in precedenza durante lo scontro tra Madonia e Selvaggia Lucarelli, episodio che aveva lasciato trasparire un clima poco sereno tra i protagonisti del programma. La discesa delle scale da parte della Pellegrini dopo quel confronto non aveva fatto altro che confermare la distanza emotiva tra i due.

Con il ritorno di Samuel Peron, le dinamiche del programma sembrano destinate a cambiare ulteriormente. La presenza di un ballerino esperto come Peron potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Federica Pellegrini, che potrebbe ritrovare motivazione e serenità per affrontare le prossime sfide.