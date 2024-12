Sono stata adottata da bambina: ciò che ho scoperto decenni dopo sulla mia famiglia biologica è stato sconvolgente

Una donna che aveva cercato la sua famiglia biologica per anni dopo essere stata adottata da bambina è rimasta scioccata nel scoprire che suo nonno viveva proprio dietro l’angolo, a pochi passi da casa sua.





“È successo che lui vivesse proprio dietro l’angolo, letteralmente a cinque minuti a piedi,” ha detto Sammie Wilson, 41 anni, riguardo alla sorprendente rivelazione, secondo il Liverpool Echo.

Sammie Wilson con suo nonno Cyril Fletcher. Sammie Wilson con il suo nonno biologico Cyril Fletcher. Wilson è stata adottata all’età di 5 anni e ha riconnesso con Fletcher solo più recentemente — dopo aver fatto una scoperta sorprendente. Sammie Wilson

Il padre biologico di Wilson, Andrew Fletcher, da giovane. Il padre biologico di Wilson, Andrew Fletcher, da giovane. Sammie Wilson

Adottata all’età di cinque anni, Wilson non ha scoperto il suo passato fino all’età di 16 anni.

E quando la britannica ha compiuto 18 anni, ha potuto accedere ai suoi documenti di nascita, il che l’ha portata a decidere di cercare i suoi parenti perduti.

Fortunatamente, Wilson, originaria di St Helens, Inghilterra, ma residente a Blackpool, è riuscita a riunirsi con sua madre e suo padre.

Poi, la sua famiglia le ha fatto sapere che suo nonno, Cyril Fletcher, viveva proprio vicino a lei da tutto quel tempo. È rimasta comprensibilmente scioccata quando è andata a trovarlo e ha scoperto quanto fosse davvero vicino.

“Avrei potuto passare davanti a lui per strada,” ha raccontato Wilson, che alla fine “ha fatto coraggio e ha bussato alla porta.”

Il padre di Wilson, Andrew Fletcher, da neonato, con suo nonno Cyril Fletcher e altre due persone. Il padre di Wilson, Andrew Fletcher, da neonato, con suo nonno Cyril Fletcher e altre due persone. Sammie Wilson

Nonostante non si vedessero da 20 anni, suo nonno sapeva esattamente chi fosse. “Non so come sia finito qui da St Helens e ha avuto un ictus, quindi non può davvero parlare, ma voglio saperne di più,” ha detto Wilson.

Purtroppo, la sua riunione con i genitori è durata meno di quanto Wilson avrebbe sperato. Sua madre è morta di polmonite a 62 anni dopo alcuni “anni meravigliosi insieme” — soprattutto verso la fine — mentre suo padre è morto di cancro a 47 anni, solo cinque mesi dopo aver rivisto la sua gioia più grande.

“È stato bello riconnetterci, mi sarebbe piaciuto che avessimo avuto più tempo,” ha lamentato la madre di quattro figli, che è riuscita a sfruttare al meglio il breve tempo che ha avuto con lui.

Wilson ha spiegato, “[In quel periodo] è riuscito a conoscere il mio bambino più grande, ha visto la nascita del suo primo nipote e mi ha visto sposarmi.”

La perdita dei suoi genitori ha spinto la britannica a cercare i suoi parenti rimasti per poter trascorrere con loro tutto il tempo possibile. Il primo punto sulla sua agenda è cercare il fratello di suo nonno, Roy, di cui sa poco, se non che potrebbe essere ancora a St Helens.

“È l’ultimo della mia famiglia biologica,” ha spiegato Wilson. “Ho già perso mio padre, mia madre, mia zia, e c’è un altro bambino in una foto che ho con Roy e voglio sapere chi sia.”

Ha aggiunto, “Sarebbe davvero bello trovare la mia famiglia vera perché ho dei figli e voglio che li incontrino. La famiglia è tutto per me.”