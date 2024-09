Sophia Loren dove vive

Sophia Loren, un’icona del cinema italiano e internazionale, continua a suscitare ammirazione grazie alla sua lunga carriera e al suo fascino intramontabile. Nata a Roma, ha trascorso l’infanzia a Pozzuoli con la madre e la sorella minore, prima di trasferirsi di nuovo a Roma per inseguire il sogno del cinema. La sua carriera è costellata di successi, tra cui l’Oscar alla carriera ricevuto nel 1991.





La villa di Sophia Loren, conosciuta come Villa Sara, è una dimora che riflette il suo stile di vita lussuoso. Situata a Marino, nel Parco dell’Appia Antica, la villa è un esempio di architettura barocca, con oltre cinquanta stanze adornate da mosaici e affreschi di grande valore artistico. Questa residenza è stata definita “La casa più bella del mondo” e nel 1964 ha attirato l’attenzione della rivista americana Life, che le ha dedicato un servizio dettagliato. La villa, originariamente appartenuta alla famiglia dei marchesi Gabrieli, è immersa in un parco di diecimila metri quadri e dispone di una piscina e un loft indipendente.

Nel 1977, Sophia e il marito Carlo Ponti si trasferirono negli Stati Uniti, in California, per proseguire le loro carriere. Successivamente, si stabilirono a Ginevra, in Svizzera, dove Sophia vive tuttora. Questa città è diventata il suo rifugio, lontano dai riflettori, dove conduce una vita tranquilla e riservata. Nel 2021, Villa Sara è stata messa in vendita per diciannove milioni di euro, una cifra che riflette il suo valore storico e artistico .

Oggi, Sophia Loren è ancora attiva nel mondo dello spettacolo, continuando a rappresentare un simbolo di eleganza e talento senza tempo .