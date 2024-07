Sophie Codegoni non appare più in televisione: “Sono stata respinta da due programmi di talent, uno dei quali era della Rai.” Quali sono le ragioni dietro questa decisione?

Sophie Codegoni, influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista sentimentale e lavorativo. Nonostante le sue speranze di tornare presto sul piccolo schermo, alcuni provini televisivi non sarebbero andati a buon fine, portando a una doppia esclusione da talent show di successo.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e la conduzione di Casa Chi, Sophie si era un po’ allontanata dal mondo della televisione, complice anche la nascita della figlia Celine Blu. Oggi, con una nuova dose di energia, l’influencer aveva deciso di rimettersi in gioco professionalmente, presentandosi ai provini di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, e di Celebrity Chef, il programma di cucina di Alessandro Borghese.

Tuttavia, stando a quanto riporta il settimanale Oggi, la scelta dei conduttori avrebbe portato all’esclusione di Sophie Codegoni. In particolare, per quanto riguarda Tale e Quale Show, si legge che Carlo Conti starebbe contattando “artisti con voci “importanti” e anche cantanti professionisti“, tra cui l’esuberante Manuela Villa, figlia dell’indimenticata Claudio Villa.Questa doppia delusione rappresenta un duro colpo per Sophie Codegoni, che sperava di poter tornare a calcare i palcoscenici televisivi e di mettersi alla prova in nuovi progetti.

La sua esclusione dai talent show, nonostante i provini sostenuti, sottolinea la competitività del mondo dello spettacolo e la necessità di avere determinate caratteristiche per essere scelti dai conduttori.Tuttavia, Sophie Codegoni non si arrenderà di certo a questa battuta d’arresto e continuerà a lavorare per realizzare i suoi sogni professionali. Il suo percorso, fatto di alti e bassi, è un esempio di resilienza e determinazione per tutti coloro che aspirano a una carriera nel mondo dello spettacolo.