Sorrento presenta il gelato alla parmigiana di melanzane: “Si tratta della brioche estiva 2024”

L’innovativo gelato alla parmigiana di melanzane, creato dal maestro gelataio Antonio Cafiero, conquista il palato dei visitatori, unendo tradizione e creatività in un dessert unico.





A Sorrento, una delle perle del Mediterraneo, il maestro gelataio Antonio Cafiero, della Gelateria Primavera situata in Corso Italia, ha stupito tutti con un dessert audace: il gelato alla parmigiana di melanzane. Questo nuovo gusto combina un sorbetto di pomodoro con un frullato di melanzane caramellate, accompagnato da mozzarella fresca e basilico profumato. Questa ricetta non solo riflette l’essenza della cucina campana, ma si è trasformata rapidamente nella “brioche gelato dell’estate 2024”. La creazione ha attirato l’attenzione dei clienti locali e dei turisti che affollano la cittadina nei mesi estivi, rendendo questo gelato un must per chi visita Sorrento.

Cafiero, noto per la sua creatività e innovazione, ha nel corso della sua carriera proposto una vasta gamma di gusti, ma questa nuova invenzione si distingue per originalità e freschezza. La parmigiana di melanzane, piatto tipico della tradizione meridionale, è molto amata non solo in Campania e Sicilia, ma in tutta Italia. Di norma servita durante i mesi estivi, grazie alla disponibilità di melanzane fresche, questo piatto è solitamente preparato in forno e presenta un abbinamento inusuale con il gelato, solitamente dolce.

L’Incontro tra Tradizione e Innovazione

La parmigiana di melanzane è un simbolo della cucina italiana, ma Cafiero ha saputo reinventarla con un tocco moderno. La sua ricetta, presentata attraverso un video su TikTok, descrive come il sorbetto di pomodoro, arricchito da melanzane caramellate e fiordilatte, venga servito all’interno di una brioche estiva. Il gelato è quindi ricoperto da mozzarella fresca e profumato basilico, regalando un’esperienza gustativa unica e sorprendente.

“I clienti ci chiedono continuamente il nostro gelato alla parmigiana di melanzane”, afferma Cafiero, intervistato dal TgR Campania. Racconta che l’idea di questo gelato è nata dal suo amore per l’orto e la voglia di sorprendere i visitatori: “Desideriamo sempre stupire i nostri ospiti con novità culinarie”. La passione per la cucina partenopea è evidente in ogni morso di questo gelato innovativo.

Il Segreto di un Successo Travolgente

Questo gelato, che rappresenta un unicum nel panorama dei dessert, sta vivendo un grande momento di successo a Sorrento. La ricetta tradizionale della parmigiana prevede che le melanzane vengano fritte e disposte in strati alternati con salsa di pomodoro, mozzarella, parmigiano grattugiato e basilico fresco, per poi essere gratinate in forno. Il nome del piatto deriva dal termine siciliano “parmiciana”, che si riferisce ai listelli di legno delle persiane, il cui aspetto ricorda quello delle melanzane.

In un contesto in cui la gastronomia tradizionale si fonde con l’innovazione, il gelato di Cafiero si propone come un dolce imperdibile per chiunque visiti Sorrento. La Gelateria Primavera continua a primeggiare non solo per la qualità dei suoi gelati, ma anche per la capacità di innovare e sorprendere. Grazie a questa iniziativa, Sorrento non è solo meta di turisti per il suo splendido mare e paesaggi mozzafiato, ma anche per le sue delizie culinarie, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.