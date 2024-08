Sparatoria a Cervinara: un 30enne gravemente ferito durante una lite in un locale

Un giovane di 30 anni è rimasto gravemente ferito a Cervinara, in provincia di Avellino, nell’ambito di un conflitto avvenuto in un noto locale del centro. L’incidente ha avuto luogo nella notte, quando la situazione tra due uomini è degenerata, portando uno di loro a colpire l’altro con un bicchiere alla testa.





Subito dopo, l’uomo colpito ha reagito estraendo una pistola e sparando quattro colpi, ferendo l’altro alla schiena e a un braccio. Attualmente, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato. Sebbene i medici abbiano inizialmente escluso il pericolo di vita, le sue condizioni rimangono critiche e sotto attento monitoraggio.

L’episodio si è verificato intorno alle due del mattino in un locale situato in via Roma, una delle vie principali di Cervinara, affollata di persone nonostante l’ora tarda. Le prime indagini sono state avviate dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di identificare il responsabile della sparatoria. Nella scena del crimine sono stati rinvenuti quattro bossoli di calibro 7.65, segnale evidente della gravità della situazione.

Stando alle testimonianze raccolte da chi si trovava nei paraggi al momento della sparatoria, la lite tra i due uomini avrebbe preso piede in maniera improvvisa, ma non è chiaro se uno dei litiganti fosse già in possesso dell’arma o se fosse tornato dopo il primo scontro armed. La comunità di Cervinara, che conta circa diecimila abitanti, è rimasta in stato di shock per la violenza della scena, un episodio che ha scosso la tranquillità del paese.

Le indagini sono in corso e i carabinieri della stazione di Cervinara, insieme a quelli di San Martino Valle Caudina, stanno lavorando assiduamente per fare luce su questa vicenda. Suono di sirene e l’arrivo delle forze dell’ordine hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei giovani presenti all’evento, portando a una presa di coscienza sulla crescente violenza nei luoghi di aggregazione. Si attende ora un aggiornamento sulle condizioni del 30enne ferito e sull’avanzamento delle indagini per fare chiarezza su un episodio che ha scosso l’intera comunità.