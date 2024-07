Stefano Acquaviva non si sente bene a causa del caldo, perde conoscenza e purtroppo muore dopo aver urtato un muro

Stefano Acquaviva, un ristoratore di 54 anni, è stato la vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 luglio nel quartiere Aurelio a Roma. Stefano, che era anche direttore sportivo di alcune società di calcio a cinque, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, forse a causa di un malore dovuto al caldo, schiantandosi contro un muro.





Nei giorni successivi alla scomparsa di Stefano, sono arrivati molti messaggi di cordoglio alla sua famiglia, che lo ricordano con stima e affetto. “Ciao Mago…ti ricorderò sempre con affetto ed il sorriso nel cuore – scrive Danilo – porterò con me tanti momenti belli e divertenti vissuti insieme, come quando sei saltato dalla barca della Guardia Costiera a Gaeta, i giochi senza frontiere al campeggio “Bounty” come lo chiamavi tu, i pranzi da te. Custodirò la ricetta delle tue salsicette alla senape “mondiali”.”

Il Ricordo delle Società Sportive

L’Italpol Calcio a 5 e la Conit Cistera Calcio a 5, società per le quali Stefano aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo, hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa. “L’Italpol Calcio a 5 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Stefano Acquaviva. Il dirigente aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo nell’annata 2017/18, quella della nostra vittoria in Serie C1. Alla famiglia tutta la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”. “La Conit Cistera Calcio a 5 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Stefano Acquaviva. Dirigente che ha dato tantissimo nel nostro sport portando in Italia tantissimi giocatori talentuosi. Alla famiglia tutta la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Una Tragedia che Scuote la Comunità

Questa tragedia ha sconvolto la comunità di Roma e l’intero settore del calcio a cinque, che perde un professionista stimato e un uomo esemplare. La scomparsa di Stefano Acquaviva lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, che ora dovrà affrontare un dolore immenso.Le indagini in corso dovranno fare luce sulle cause esatte dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità e adottare le misure necessarie per migliorare la sicurezza stradale. È fondamentale che la comunità si stringa attorno alla famiglia di Stefano, offrendo il proprio sostegno in questo momento di profondo dolore.La vita di un uomo è stata spezzata troppo presto, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. Stefano Acquaviva sarà sempre ricordato come un ristoratore instancabile, un dirigente sportivo appassionato e un uomo dal cuore d’oro, la cui prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile.