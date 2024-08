Stefano De Martino debutta come conduttore di Affari Tuoi: “Ho ricevuto un segreto da Amadeus”

Stefano De Martino racconta le conversazioni con Amadeus e Maria De Filippi in vista del nuovo Affari Tuoi

Amadeus e Stefano De Martino si sono recentemente sentiti per esprimersi auguri sinceri per il futuro. In particolare, il nuovo conduttore di Affari Tuoi ha svelato il contenuto della loro conversazione: “Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in ereditarietà un suo programma”.





Stefano De Martino ha presentato la nuova edizione di Affari Tuoi durante una conferenza stampa tenutasi lo scorso 27 agosto nei nostri studi di Roma. Tra le principali notizie emerse c’è stata la chiarificazione sulla sua poca familiarità con Arianna Meloni, ma soprattutto il passaggio simbolico del testimone da Amadeus, che ha guidato il format in precedenza. “Gli ho ricordato che è la seconda volta che raccolgo il suo testimone, e finora ha portato fortuna a entrambi”, ha dichiarato De Martino, rilevando come questo scambio di responsabilità tra i due conduttori sia avvenuto con regolarità. Affari Tuoi debutterà il 2 settembre su Rai1, e le aspettative sono già alte.

Il messaggio di Amadeus a Stefano De Martino

Amadeus ha condiviso alcuni auguri per De Martino e lo ha incoraggiato con qualche consiglio per affrontare questa nuova avventura. “Vedrai che ti divertirai” è stata la frase che Amadeus ha rivelato a De Martino, in un gesto di sostegno che dimostra la loro amicizia. “Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati messaggi e scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre questa staffetta. Ogni volta che c’è un passaggio, ha sempre portato fortuna a entrambi”, ha continuato De Martino. Amadeus, attualmente impegnato con l’imminente edizione del Festival di Sanremo, ha lasciato un segno indelebile nel programma STEP e ora spera che il loro passaggio sia nuovamente positivo.

Le parole di Maria De Filippi

Oltre a parlare con Amadeus, De Martino ha anche avuto uno scambio telefonico con Maria De Filippi, un altro pilastro della televisione italiana. La De Filippi gli ha espresso la sua fiducia nel suo talento e gli ha detto: “Vedrai che troverai la tua strada come sempre. Cerca di dimenticarti qualsiasi tipo di metodo”. La De Filippi ha inoltre sottolineato l’importanza di seguire il proprio istinto: “Io ascolto tutti, ma quando inizio a registrare, mi dimentico di tutto e lascio il campo aperto all’improvvisazione”.

Quest’approccio apparentemente libero e autentico di De Martino potrebbe essere un elemento chiave del suo successo nel programma. Infatti, il passaggio di testimone tra Amadeus e De Martino rappresenta non solo un cambio di stile, ma anche una continuazione di un format che ha intrattenuto il pubblico per anni. Con questa nuova avventura che sta per iniziare, i fan possono aspettarsi momenti emozionanti e, molto probabilmente, tantissime sorprese.

In un panorama televisivo sempre in movimento, il debutto di Stefano De Martino a Affari Tuoi segna un nuovo capitolo, pronto a essere scritto con il supporto dei suoi illustri predecessori e una forte volontà di portare innovazione e freschezza in uno dei programmi più amati della tele.