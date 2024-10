Stefano De Martino e il siparietto con il compagno geloso di Miriana dalla Puglia: “Mi sono sentito spaventato”

La puntata di Affari Tuoi del 4 ottobre ha visto la partecipazione di Miriana, una concorrente pugliese con una personalità eclettica. La sua presenza ha portato allegria e momenti esilaranti nello studio del popolare programma condotto da Stefano De Martino.





Il siparietto tra Stefano De Martino e il fidanzato di Miriana

Durante la puntata, si è verificato un divertente siparietto tra Stefano De Martino e il fidanzato di Miriana. La coppia è stata scherzosamente definita “la coppia modello” dal conduttore, suscitando risate e complicità. In un momento esilarante, il fidanzato di Miriana ha scherzato sulla presunta gelosia, creando un’atmosfera leggera e divertente nello studio.

La partita di Miriana dalla Puglia

La partita di Miriana e suo marito è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo un crescendo rossiniano di valori in gioco, la coppia si è trovata di fronte a un’offerta da 40mila euro per un solo tiro. Tuttavia, hanno deciso di rischiare e chiamare la new entry, il pacco del Trentino Alto Adige. Purtroppo, il pacco conteneva i 100mila euro, cambiando radicalmente le carte in tavola. Dopo varie offerte e rifiuti, la coppia ha dovuto accontentarsi di 15mila euro in gettoni d’oro.

Un’esperienza divertente e emozionante

La presenza di Miriana dalla Puglia ha reso la puntata di Affari Tuoi del 4 ottobre un’esperienza divertente e emozionante. I momenti di allegria e tensione vissuti durante la partita hanno tenuto incollati gli spettatori allo schermo, confermando il successo e l’appeal del programma.