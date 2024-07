Stefano De Martino supera la prova e diventa il conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino è pronto a conquistare un nuovo palcoscenico televisivo: il conduttore di Torre Annunziata sarà il nuovo volto di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1.

Dopo aver superato brillantemente un test per valutare la sua idoneità al ruolo, De Martino è stato ufficialmente scelto per prendere il posto di Amadeus alla guida del programma.Questa notizia si aggiunge alle altre grandi novità annunciate per la prossima stagione televisiva, come il ritorno de La Talpa e l’arrivo di Amici Verissimo su Canale 5.

La Rai, dal canto suo, si sta preparando a un palinsesto ricco di cambiamenti, e Stefano De Martino sarà protagonista di un fitto programma e di tanto lavoro.Secondo quanto riportato da Cinguetterai, le prove di De Martino alla conduzione di Affari Tuoi si sarebbero svolte a fine giugno e avrebbero avuto esiti molto positivi, convincendo definitivamente gli addetti ai lavori a puntare su di lui.

Nelle scorse ore, il conduttore avrebbe anche registrato lo spot pubblicitario per la nuova edizione del programma, girato nel Teatro delle Vittorie con i classici pacchi in cartone e il vecchio telefono.Ma le novità per Stefano De Martino non finiscono qui. Stando a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, il presentatore sarà anche protagonista di Tale e Quale Show come quarto giudice speciale in una delle puntate che andranno in onda dal 27 settembre.

Questa nuova sfida alla conduzione di Affari Tuoi rappresenta un importante traguardo per Stefano De Martino, che dimostra ancora una volta la sua versatilità e il suo talento nel mondo della televisione. Dopo il successo ottenuto con altri programmi, il conduttore si prepara a conquistare un nuovo pubblico, confermandosi come una delle figure di spicco del panorama televisivo italiano.