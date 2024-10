Stefano de Martino trasforma lo set di Affari Tuoi in una scuola di danza: “Questa sera è un caos”

Nella puntata di martedì 15 ottobre di Affari Tuoi, gioca Adriana dalle Marche con il pacco numero 20, soprannominata “la casalinga felice”. Ha molte passioni e hobby, e i gufetti sopra i pacchi sono sue creazioni, racconta Stefano De Martino. Con lei gioca suo figlio Matteo, responsabile vendite e cantante metal. Adriana dice: “A me piace il liscio, lui urla”.





La partita di Adriana e Matteo

Dopo due pacchi blu, la partita cambia in peggio, con 50mila, 30mila, 15mila e 200mila euro che vanno via presto. “Casalinga felice, almeno per il momento”, dice Stefano De Martino citando il Dottore. Rifiutano la prima offerta di 33mila euro. Adriana commenta: “Mio marito Nunzio è un operaio specializzato. Questi soldi sarebbero grandissimi per la mia famiglia, ma sono stata fortunata a essere qui. Giochiamo”. Adriana poi tocca il petto di Stefano De Martino: “Speriamo porti fortuna”. Dopo aver aperto un pacco con lo 0, il conduttore danza il liscio con Adriana, coinvolgendo anche il resto dei pacchisti. “Siete degli avanzi di ‘balera’. È un manicomio”, scherza il conduttore.

“Sono qui da venti puntate e non ho capito niente”, ammette Adriana prima di accettare il cambio. “Questo pesa”, dice scherzando tenendo il pacco numero 12. “Il 12 è il compleanno di mio suocero, che ho perso il giorno in cui è nato mio figlio. È morto dopo aver saputo della nascita di Alessio. È croce e delizia”, racconta Adriana.

Il finale di Adriana e Matteo

“Stiamo giocando ma la gioia di vincere e fare del bene a qualcuno…”, dice Adriana con la voce rotta dall’emozione. Rifiutano 39mila euro. La concorrente chiede di aprire il pacco numero 7: “Sono sempre venuta con la corriera. Nell’ultimo viaggio una suorina di nome Piera mi ha dato il numero 7. Se mi fa una fregatura…”. È un rosso, ma contiene solo 5mila euro. Pubblico e conduttore ridono forte quando Adriana dice al Dottore di avere un mutuo da 320mila euro: “Eh, mica posso dire la verità”. Ma il Dottore sa che la cifra è 32mila euro, la stessa che offre per estinguerlo. Accettano l’offerta. “Non posso tornare senza soldi”, spiega Adriana. Prima di scoprire il contenuto del suo pacco, il conduttore dice: “Chissà se il 12 era un numero mandato dal cielo e stasera è mancato il coraggio”. Avrebbero vinto solo 10 euro e, al termine della partita, abbracciano Stefano De Martino.