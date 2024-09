Striptease, di che cosa parla il film? – Trama completa

Una madre single cerca la custodia della figlia, diventando una spogliarellista e affrontando politici corrotti in una Miami piena di intrighi.





Di cosa parla “Striptease”, il Film? La Trama

La pellicola “Striptease” racconta la travagliata storia di Erin Grant, una madre single determinata a riconquistare la custodia di sua figlia. Le sue difficoltà finanziarie la costringono a lavorare come spogliarellista in un club di Miami. Qui, si ritrova invischiata in un pericoloso intrigo politico con David Dilbeck, un congressista corrotto. In un mondo dominato dal potere e dai compromessi morali, Erin dovrà affrontare scelte difficili per proteggere se stessa e il suo futuro.

