Studentessa iraniana si denuda in segno di protesta all’interno dell’ateneo. Il filmato dell’arresto

Una studentessa dell’Università di Scienza e Ricerca di Teheran ha compiuto un gesto di coraggio spogliandosi in segno di protesta contro le restrizioni del regime iraniano sull’abbigliamento femminile. Dopo essere stata ripresa dalla polizia morale dell’università, si è denudata fino a restare solo in intimo e ha camminato per il campus. La sua azione è diventata virale grazie a un video condiviso sui social media.

La giornalista e attivista iraniana Masih Alinejad ha commentato: “Ha trasformato il suo corpo in una protesta, spogliandosi fino alla biancheria intima e marciando attraverso il campus, sfidando un regime che controlla costantemente i corpi delle donne. Il suo gesto è un potente promemoria della lotta delle donne iraniane per la libertà.”

La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Iran, Maio Sato, ha dichiarato di monitorare attentamente il caso della studentessa: “Monitorerò attentamente la situazione, compresa la risposta delle autorità”. Amnesty International ha chiesto il rilascio immediato e senza condizioni della studentessa, esortando le autorità a proteggerla dalla tortura e da altri maltrattamenti.

L’organizzazione per i diritti umani ha inoltre evocato “accuse di percosse e violenza sessuale contro di lei durante l’arresto”, sollecitando “indagini indipendenti e imparziali”.

L’azione della studentessa ha suscitato preoccupazione e attenzione da parte di molte persone sui social media riguardo alla sua sorte. La sua protesta ha portato alla ribalta la difficile situazione delle donne iraniane e ha scosso la comunità internazionale.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024