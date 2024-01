Robin Williams, indimenticabile attore di Hollywood, ha portato gioia e risate a milioni di persone nel corso della sua carriera. Ma chi è stata la donna che ha condiviso la sua vita e ha assistito alle sfide personali dell’artista? La moglie di Robin Williams, Susan Schneider, è una figura importante nella sua storia, e cercheremo di svelare alcuni aspetti della loro relazione.

Il Tragico Addio a un Genio

La scomparsa di Robin Williams nel 2014 ha lasciato il mondo in lutto. L’attore, noto per le sue straordinarie performance comiche e drammatiche, ha perso la vita a soli 63 anni. La sua morte è stata un duro colpo per i fan di tutto il mondo, ma ha anche portato alla luce alcune sfide personali che l’attore stava affrontando.

La Terza Moglie: Susan Schneider

Robin Williams si è sposato tre volte nella sua vita, e l’ultima moglie è stata Susan Schneider. Susan è una graphic designer, e la sua relazione con l’attore ha inizio dopo il suo divorzio dalla seconda moglie, Marsha Garces, nel 2010. La coppia ha legato il proprio destino in un matrimonio nel 2011.





Purtroppo, la vita di Robin Williams era segnata da problemi di salute mentale. Susan Schneider ha successivamente rivelato che il marito soffriva di insonnia, attacchi di panico, perdita di memoria e allucinazioni. Queste sfide lo avevano tormentato per un po’ di tempo prima della sua tragica morte.

Dopo la morte di Robin Williams, Susan Schneider ha espresso il suo disappunto per come i media abbiano trattato la notizia. Ha dichiarato che era infuriata per le speculazioni riguardanti l’uso di droga e alcol da parte del marito, sottolineando che voleva che il pubblico conoscesse la verità.

Susan Schneider ha descritto il marito come “l’uomo più coraggioso del mondo alle prese con il ruolo più difficile della sua vita”. Robin Williams aveva problemi di salute fisica, tra cui un tremore alla mano sinistra e problemi di stomaco, ma lottava anche contro la demenza da corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa che può causare sintomi devastanti.

Un Addio Inaspettato

Nonostante le sfide, sembrava che la situazione di Robin Williams si stesse stabilizzando nei giorni precedenti alla sua morte. La coppia aveva condiviso momenti di tranquillità, e Susan Schneider ricorda l’ultima sera in cui si sono augurati la buonanotte come sempre. Purtroppo, quella notte avrebbe portato alla tragica scoperta del suo corpo senza vita nella loro villa in California.

La morte di Robin Williams è stata una perdita irrimediabile per il mondo dello spettacolo, ma Susan Schneider rimarrà per sempre legata alla memoria di un uomo straordinario che ha portato gioia e ispirazione a milioni di persone.