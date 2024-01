SUV è finito nel lago, causando la morte di Morgan Algeri, 45 anni, e Tiziana Tozzo, 38 anni, era il primo appuntamento. L’auto era stata noleggiata per l’occasione

Una serata destinata a essere un incontro speciale si è trasformata in una tragedia sul Lago di Como quando un SUV Mercedes è precipitato nelle acque gelide, causando la morte di due persone, Morgan Algeri e Tiziana Tozzo.

In una notte che nessuno avrebbe mai immaginato, un SUV Mercedes nero ha abbattuto una panchina in pietra e una ringhiera prima di sprofondare nelle profondità del Lago di Como.

Le vittime di questo tragico incidente sono state identificate come Morgan Algeri, 38 anni, di Brembate Sopra, e Tiziana Tozzo, 45 anni, di Cantù. Sorprendentemente, si trattava del loro primo incontro, un appuntamento che avrebbe dovuto essere memorabile per entrambi.





Le circostanze che hanno portato a questo drammatico incidente sono ancora avvolte nel mistero. La polizia sta attualmente conducendo indagini approfondite per gettare luce su quanto accaduto.

Il SUV coinvolto nell’incidente era stato noleggiato dall’uomo per l’incontro con la donna, ma al momento non sembrano emergere litigi o dispute che potrebbero aver causato l’incidente. Tuttavia, il veicolo e i corpi sono stati posti sotto sequestro per ulteriori indagini.

L’incidente è avvenuto senza testimoni diretti, ad eccezione di una coppia di adolescenti che ha notato l’uomo e la donna che stavano conversando prima di salire a bordo del SUV.

Il veicolo era parcheggiato vicino al parapetto quando ha improvvisamente accelerato, superando la ringhiera e finendo nelle acque del lago. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, i sommozzatori sono riusciti a recuperare i corpi questa mattina.

L’intera comunità è sconvolta da questa tragedia, mentre le autorità cercano di fare luce sulle circostanze di questo triste incidente che ha segnato una serata destinata all’amore e alla speranza.