Tapiro a Christian Vieri: “È vero, Elisabetta Canalis mi ha dato una testata e sputato”

L’ex calciatore Christian Vieri è stato protagonista di un episodio curioso che sarà trasmesso nella puntata di lunedì 9 dicembre di Striscia la Notizia. Il celebre inviato del programma, Valerio Staffelli, ha deciso di consegnargli il tapiro d’oro dopo le recenti dichiarazioni di Elisabetta Canalis nel corso del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. La showgirl ha raccontato alcuni dettagli della loro relazione passata, definendola burrascosa e caratterizzata da episodi di forte tensione.





Nel corso dell’intervista, Elisabetta Canalis ha rivelato che la relazione con Bobo Vieri era segnata da alti e bassi, con momenti di grande conflitto. “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo”, ha dichiarato. Ha anche raccontato un episodio accaduto in un bar, durante il quale i due avrebbero cercato di aggredirsi fisicamente, tanto che è stato necessario l’intervento di altre persone per separarli. L’ex Velina ha descritto la relazione come “molto tormentata”, sottolineando che “non c’era molta fedeltà da parte sua” e che questa situazione l’ha profondamente segnata: “Ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano.”

Uno degli episodi più discussi riguarda un gesto estremo compiuto da Elisabetta Canalis durante una notte insonne. “Non riuscivo a prendere sonno e gli rigai la macchina”, ha confessato. “Me ne aveva fatte talmente tante che volevo mandarlo agli allenamenti con la macchina con la scritta ‘figlio di pu***na’, in maniera che lo fotografassero.” Queste parole hanno suscitato grande curiosità e hanno portato Valerio Staffelli a incontrare Christian Vieri per conoscere la sua versione dei fatti.

Durante l’incontro con l’inviato di Striscia la Notizia, Christian Vieri ha confermato molti dei dettagli raccontati da Elisabetta Canalis. In particolare, ha ammesso che in un’occasione l’ex Velina lo avrebbe aggredito fisicamente: “È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kickboxing.” Con tono ironico, l’ex calciatore ha cercato di sdrammatizzare l’episodio, sebbene il racconto abbia attirato molta attenzione mediatica.

Un altro episodio confermato da Christian Vieri riguarda la famosa scritta sulla macchina. “Anche la storia della scritta ‘figlio di…’ sulla macchina è vera”, ha dichiarato. “E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla.” Questi dettagli hanno contribuito a dipingere un quadro di una relazione complessa e turbolenta, caratterizzata da passioni forti ma anche da tensioni difficili da gestire.

Tuttavia, durante l’intervista con Valerio Staffelli, Christian Vieri ha deciso di non commentare altre questioni personali, come la rottura dei rapporti con alcuni suoi ex amici e colleghi del podcast Bobo TV. Alla domanda sull’allontanamento da Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l’ex attaccante si è limitato a dire: “Lasciamo stare quei tre là.” Questo silenzio ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul motivo della frattura tra i quattro.