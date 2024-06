Temptation Island: Annunciate le date di inizio e della finale della prossima edizione

Da qualche giorno, i promo per la prossima edizione di Temptation Island stanno andando in onda sull’ammiraglia di Mediaset . Quattro coppie sono già state presentate. Ma qual è la data di inizio del famoso reality condotto da Filippo Bisciglia ? I promo non hanno ancora rivelato quest’informazione, ma il portale televisivo DavideMaggio.it ha risolto il mistero. Il ritorno del programma prodotto da Maria De Filippi è infatti previsto per giovedì 27 giugno. L’entusiasmo del pubblico è già alle stelle.

Temptation Island: finali doppie a fine luglio

Non solo è stata rivelata la data di inizio del reality show delle tentazioni, ma anche quando andrà in onda il suo epilogo. Secondo DavideMaggio.it, l’ultima settimana di luglio vedrà un doppio appuntamento per consentire la conclusione del programma prima di agosto. Precisamente, le puntate finali saranno trasmesse mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.





“Temptation Island terminerà con doppio appuntamento mercoledì 24 e giovedì 25 luglio…”

Questo raddoppio potrebbe incrementare gli ascolti? Chissà, ma si sa che le puntate complessive saranno sei.

Chi saranno i tentatori del reality? Non ci sarà Nicholas Borgogni

Mentre attendiamo di vedere come si evolveranno le storie delle coppie di Temptation Island, i nomi dei tentatori e delle tentatrici rimangono avvolti nel mistero. Recentemente, il nome di Nicholas Borgogni, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è stato molto discusso online. Tuttavia, Borgogni ha chiarito su TikTok che non farà parte del cast:

“Ora, il programma mi piace e anche molto, ma ragazzi cosa volete che tento? Io già tento a ballare e già diciamo che non mi viene granché. Ma che devo tentare? Comunque no, ragazzi…”

Le sue parole non lasciano spazio a dubbi. Nicholas Borgogni non sarà nel cast del reality condotto da Filippo Bisciglia. Chi saranno quindi i tentatori? Forse vedremo alcuni volti noti del programma Uomini e Donne, come è capitato spesso nelle edizioni precedenti.

L’interesse per Temptation Island è sempre molto alto, e questa nuova edizione promette di essere altrettanto avvincente quanto le precedenti, con storie intricate e situazioni che manterranno gli spettatori incollati allo schermo.