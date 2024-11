Tensioni crescenti a Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli in rotta di collisione, l’intervento di Angelo Madonia

La competizione di Ballando con le Stelle non è solo una questione di danza, ma si tinge di dramma e polemica. La tensione tra Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, e Sonia Bruganelli, concorrente ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha raggiunto livelli incandescenti. Dopo un iniziale scambio di critiche, le due donne si sono confrontate in modo diretto durante l’ultima puntata, facendo salire il livello della contesa anche sui social.





Ad accendere ulteriormente la polemica è stata la reazione di Angelo Madonia, nuovo compagno di Sonia Bruganelli. Analizziamo le dinamiche di questo scontro che ha catturato l’attenzione del pubblico.

La faida tra Bruganelli e Lucarelli si intensifica

Durante l’ultima puntata di La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli ha riproposto il tema del conflitto con Selvaggia Lucarelli, ricordando un’amicizia passata. “Eravamo amiche… Alla fine della puntata è finito il nostro alterco”, ha dichiarato Sonia, cercando di enfatizzare la transitorietà delle tensioni. Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente.

Selvaggia Lucarelli

Bruganelli ha anche accennato a un episodio passato con Lucarelli in cui l’ha intervistata per la promozione di un suo libro. “Non ho potuto mandare in onda perché sembrerebbe avesse delle controversie legali con Mediaset”, ha aggiunto. Tuttavia, Selvaggia ha immediatamente smentito le affermazioni, chiarendo sulle piattaforme social di non aver mai avuto una causa legale con l’azienda, confutando quindi le dichiarazioni di Sonia.

Madonia entra in scena: il supporto alla compagna

Il tumulto attorno a questa rivalità ha trovato un ulteriore capitolo grazie all’inaspettato intervento di Angelo Madonia. Il ballerino, attuale compagno di Bruganelli, ha postato un messaggio criptico sui social, tramite il quale sembra fare riferimento all’intera vicenda: “Chi non ha una vita deve per forza parlare della vita degli altri”. Sebbene Madonia abbia cercato di chiarire che il post non fosse un attacco diretto a Lucarelli, molti fan hanno interpretato il suo messaggio come una manifestazione di sostegno verso Sonia, accentuando ulteriormente le polemiche.

Questo confronto tra due figure fortemente carismatiche del panorama televisivo italiano non sembra destinato a placarsi. Con entrambe le protagoniste ferme nelle loro posizioni e il supporto di Madonia che complica ulteriormente la questione, la contesa potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.