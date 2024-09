Terremoto in Sicilia, sisma di magnitudo 4.1 al largo di Trapani: sentita fino a Palermo e nelle Egadi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella mattinata di oggi, sabato 21 settembre, alle 05.00, al largo di Trapani, in Sicilia. Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la profondità è stata di 1.2 km.





L’epicentro è stato segnalato nel Mar Tirreno, a 15 chilometri a nord dell’isola di Levanzo, la più settentrionale dell’arcipelago delle Egadi, con una profondità ipocentrale di 1 km.

La scossa, di tipo ondulatorio, è stata avvertita non solo a Trapani e nelle zone limitrofe, ma anche a Palermo, Marsala, Mazara del Vallo e nelle Egadi. Molte persone sono state svegliate durante il sonno e numerose telefonate sono giunte ai vigili del fuoco, che sono stati allertati insieme alla Protezione Civile per la verifica di eventuali danni agli edifici. Tuttavia, al momento non risultano danni, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine.

Un’ora dopo l’evento, non si sono verificate repliche. Come ricorda l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’area non ha storicamente registrato eventi sismici rilevanti, ad eccezione di due episodi: quello del 16 marzo 1941 con magnitudo pari a 5.9 e quello del 29 maggio 1995 con magnitudo pari a 4.8.

Gli esperti hanno fornito ulteriori informazioni, sottolineando che, analizzando il catalogo strumentale a partire dal 1985, si osserva una discreta attività sismica localizzata ancor più a nord dell’evento odierno, in particolare nella zona dell’isola di Ustica.