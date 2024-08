Terremoto oggi in provincia di Bologna: scossa di magnitudo 3.9 a Castel del Rio, percepita anche in Toscana

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato oggi la provincia di Bologna, con epicentro a Castel del Rio. Il sisma ha colpito l’Emilia Romagna nella notte tra domenica e lunedì 26 agosto, ed è stato avvertito nettamente dalla popolazione in tutta la regione e anche in Toscana. Secondo i dati forniti dall’Ingv, la scossa è stata registrata dai sismografi all’1:45 di questa notte, con epicentro sull’Appennino tosco-emiliano.





I rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia individuano l’epicentro del sisma a 3 km a sud-est del centro di Castel del Rio, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 44.1920, 11.5260. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di circa 19 km. Questa è la stessa area che ha già subito un terremoto di magnitudo 3.2 sabato scorso. Anche in quell’occasione, il sisma era stato chiaramente percepito dalla popolazione, ma, fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone o proprietà.

Molti residenti sono stati svegliati bruscamente durante la notte a causa della scossa. Da Imola a Parma, da Ferrara a Ravenna, il terremoto è stato percepito in tutta l’Emilia Romagna e anche nelle zone limitrofe della Toscana. Oltre a Castel del Rio, nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro, anche i comuni di Fontanelice, situato sempre nel Bolognese, e i comuni di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, e Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, hanno avvertito il movimento tellurico. Anche altri nove comuni nel raggio di venti chilometri sono stati coinvolti, sempre tra le province di Bologna, Firenze e Ravenna.

La scossa principale è stata seguita da diverse repliche di minore intensità nel corso della notte, tutte con epicentro nel Bolognese. Sono state registrate tre repliche con magnitudo superiore a 2 gradi Richter, tra cui l’ultima proprio a Castel del Rio. Questa sequenza sismica ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza e sull’emergenza in una regione che ha già vissuto innumerevoli eventi sismici negativi nel corso degli anni. Tuttavia, le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza.