Terribile collisione tra due auto e un furgone: 2 vittime e 2 feriti gravi soccorsi dai mezzi danneggiati

Due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste gravemente ferite in un violento incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 76 in provincia di Bari.





Un tragico incidente stradale ha sconvolto la provincia di Bari nel pomeriggio di venerdì 29 novembre. Lo schianto, che ha coinvolto due automobili e un furgone, si è verificato sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari, precisamente sulla Strada Provinciale 76. Il bilancio è drammatico: due persone decedute e altre due trasportate in ospedale in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato intorno alle 17:30. Secondo le prime ricostruzioni, i veicoli procedevano in direzioni opposte quando uno di essi avrebbe invaso la corsia opposta, provocando un impatto frontale. Il manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia caduta intensamente nel pomeriggio, potrebbe aver contribuito al verificarsi della tragedia.

Una delle due automobili coinvolte, su cui viaggiava una coppia di anziani residenti a Bitetto, è stata completamente distrutta nello schianto. I due occupanti, rimasti intrappolati tra le lamiere accartocciate del veicolo, sono purtroppo deceduti sul colpo. Le operazioni per estrarre i corpi dall’abitacolo hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare attrezzature specializzate come pinze idrauliche e cesoie.

Quando i soccorritori del 118 sono riusciti a raggiungere la coppia, non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le vittime sono state identificate come un uomo e una donna, entrambi residenti a Bitetto, ma i loro nomi non sono stati ancora resi noti.

Gli altri due feriti gravi, un ragazzo di 23 anni e un altro di 26, viaggiavano sugli altri veicoli coinvolti nell’incidente. Entrambi sono stati estratti vivi dai rottami dai vigili del fuoco e immediatamente affidati alle cure del personale sanitario. I due giovani sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove sono stati ricoverati in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per determinare con precisione la dinamica dello scontro. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che uno dei mezzi coinvolti possa aver perso il controllo a causa dell’asfalto viscido, finendo per invadere la corsia opposta e causando così il violento impatto.

Le immagini provenienti dalla scena dell’incidente testimoniano la gravità dello scontro: i veicoli appaiono completamente distrutti e i detriti sparsi lungo la carreggiata rendono evidente la violenza dell’impatto. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi incidentati.

Un testimone, presente sul luogo pochi minuti dopo l’incidente, ha dichiarato: “La scena era devastante, non avevo mai visto nulla di simile. Le auto erano ridotte a un ammasso di lamiere e si capiva subito che si trattava di un incidente molto grave.”

Le autorità locali hanno espresso cordoglio per quanto accaduto e hanno rinnovato l’appello alla prudenza sulle strade, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, intervistato a margine della tragedia, ha affermato: “È un giorno molto triste per la nostra comunità. La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta, e dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire tragedie come questa.”

La Strada Provinciale 76 è nota per essere particolarmente trafficata e non nuova a incidenti stradali, soprattutto nei tratti più stretti e privi di barriere di protezione. Gli abitanti della zona hanno più volte segnalato la necessità di interventi per migliorare la sicurezza della carreggiata.

Il maltempo che ha interessato la provincia di Bari nelle ultime ore potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell’incidente. La pioggia battente ha reso l’asfalto estremamente scivoloso, aumentando il rischio di perdita di controllo dei veicoli. Gli esperti consigliano sempre di ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza maggiore in condizioni simili.