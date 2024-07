Terribile incidente a Roma: bimba di 8 anni e sua madre investite sulle strisce, versano in condizioni critiche

Un drammatico incidente ha scosso Roma, dove una madre di 38 anni e la sua bambina di 8 sono state travolte da un’auto nel quartiere Trieste. I soccorsi sono giunti in tempi rapidi e le due sono attualmente ricoverate in ospedale in condizioni serie.





Oggi, lunedì 29 luglio 2024, la capitale ha vissuto un episodio tragico. Una donna di 38 anni e sua figlia di 8 anni sono state gravemente ferite dopo essere state investite da un’auto, mentre attraversavano la via Nemorense. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Bacchiglione, in un’area trafficata del quartiere Trieste. Immediatamente dopo l’accaduto, i soccorsi sono stati allertati, e madre e figlia hanno ricevuto assistenza medica d’urgenza, venendo trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I in codice rosso.

L’episodio nel quartiere Trieste

Il sinistro si è consumato durante la mattinata, quando la madre e la figlia stavano attraversando le strisce pedonali . Un veicolo, una Fiat Panda , le ha travolte con una violenza tale da sbalzarle di diversi metri. Testimoni oculari hanno dichiarato che l’automobile non ha rispettato l’attraversamento pedonale. Le forze dell’ordine sono arrivate per avviare le indagini e raccogliere le dichiarazioni di chi era presente al momento dell’incidente.

Le condizioni della mamma e della bimba colpite

Dopo il drammatico impatto, il conducente della Panda, una sessantacinquenne, si è fermato per cercare di prestare soccorso alle vittime. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, portando madre e figlia in ambulanza all’ospedale Umberto I. Entrambi, al momento del ricovero, erano coscienti, come confermato da alcune testimonianze raccolte sul posto.

La dinamica dell’incidente e le indagini in corso

Le prime ricostruzioni suggeriscono che la causa dell’incidente potrebbe essere un momento di distrazione o un eccesso di velocità. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno svolto i rilievi sul luogo per chiarire i dettagli. Inoltre, la donna al volante sarà sottoposta ai test di routine, mentre le autorità intendono esaminare il suo telefono per verificare se fosse impegnata in una conversazione oa chiacchierare al momento dell’incidente. La comunità ribadisce quanto sia importante la prudenza alla guida, specialmente in prossimità delle strisce pedonali .