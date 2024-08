Terribile incidente in provincia di Salerno: moto si schianta contro un’auto, vittime un uomo e una donna, un ferito grave

È di due morti e un ferito grave il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 24 agosto lungo la statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Le vittime sono un uomo di 48 anni e una donna, entrambi in sella a una moto, che hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto.





Un altro uomo, che si trovava alla guida di una delle due vetture coinvolte, è rimasto ferito in modo serio e, per questo, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Salerno. Al momento, non è stato ancora possibile identificare una delle due vittime, poiché il recupero del corpo, sbalzato fuori dalla carreggiata, è ancora in atto.

Per consentire le operazioni di rilievo e di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Agropoli, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e salvaguardare la sicurezza stradale nella zona. Questo tragico episodio mette in luce ancora una volta i pericoli associati alla circolazione stradale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei motociclisti e sulla necessità di incremetare i controlli per prevenire ulteriori incidenti di questo tipo.

La comunità locale è scossa dall’accaduto e spera che sia possibile trovare misure più efficaci per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Al momento, le autorità stanno lavorando per comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questa terribile tragedia.