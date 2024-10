Tessera sanitaria digitale disponibile dal 25 ottobre: informazioni su come trovarla, utilizzarla e le funzionalità offerte

Dal 23 ottobre, la nuova tessera sanitaria digitale ha iniziato la fase sperimentale, coinvolgendo inizialmente 50.000 cittadini che hanno la possibilità di utilizzare nuovi servizi pubblici tramite l’app “IO”. L’obiettivo è quello di estendere presto questo servizio a tutta la popolazione italiana, con il completamento della digitalizzazione della tessera atteso per il 5 dicembre.





Questa innovativa iniziativa consente agli utenti di avere a disposizione in formato digitale non solo la tessera sanitaria, ma anche la patente di guida e la Carta europea della disabilità. Tuttavia, come evidenziato da Libero Quotidiano, questa è solo la fase iniziale di un progetto più ampio, il portafoglio digitale IT Wallet, il quale sarà lanciato nel 2025.

Funzionalità dei nuovi documenti digitali

Con l’avvio della sperimentazione il 23 ottobre, i cittadini selezionati hanno ricevuto una notifica sull’app IO, dove possono accedere ai nuovi documenti digitali. Tuttavia, è importante sottolineare che in questa fase iniziale, i documenti digitalizzati (patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità) non sono utilizzabili per interazioni elettroniche o automatiche con i servizi online. La loro validità legale è limitata a interazioni fisiche, in sostituzione dei documenti plastificati tradizionali.

In sintesi, ecco alcune funzionalità chiave dei documenti digitali:

La patente digitale può essere mostrata durante i controlli stradali da parte delle forze dell’ordine.

La tessera sanitaria digitale consente di prenotare esami, accedere a prestazioni sanitarie e confermare la copertura dell’assicurazione europea per la salute nei Paesi dell’UE.

La Carta europea della disabilità in versione digitale potrà essere impiegata nelle stesse circostanze del documento fisico, ma sarà necessario esibire anche un documento di identità.

In arrivo nuove fasi di sperimentazione: dal 6 novembre, si uniranno al progetto ulteriori 200.000 cittadini, mentre dal 20 novembre il numero totale degli utenti salirà a 1 milione. Entro il 4 dicembre, tutti gli italiani potranno accedere al servizio e utilizzare direttamente sul proprio smartphone la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità