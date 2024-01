Tetris, il celebre videogioco lanciato su piattaforma Nintendo ben 34 anni fa, ha finalmente trovato il suo primo “vincitore”. A compiere questo risultato straordinario è stato un giovane di 13 anni di nome Willis Gibson. Con 38 minuti di gioco, 157 livelli completati e 1511 linee eliminate, Willis è riuscito nell’impresa che nessuno era mai riuscito a compiere prima d’ora.

La Leggendaria “Kill Screen”

Willis Gibson ha sfidato Tetris fino a raggiungere quella che è conosciuta come la “kill screen”. Questo termine indica il momento in cui si superano le barriere previste dagli sviluppatori del gioco. In pratica, il gioco non è mai stato progettato per essere “completato” fino ad ora, ed è per questo che non esiste una schermata finale o una musica di vittoria. La “kill screen” rappresenta la fine del gioco, e Willis Gibson è il primo nella storia a raggiungerla.

Un Campione dei Videogiochi

Willis Gibson è diventato un eroe tra gli appassionati di Tetris, con molti spettatori che lo hanno seguito in diretta sui social mentre giocava. Alla fine della sua straordinaria partita, il giovane non ha potuto fare a meno di esplodere di gioia per questo risultato senza precedenti. Willis è un appassionato di videogiochi ed è un giocatore competitivo di Tetris. Nonostante la sua apparente semplicità, Tetris è un gioco che ha catturato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, diventando un vero e proprio culto nel suo genere. Il videogioco, sviluppato da Aleksej Leonidovic Pazitnov, continua a essere amato da giovani e adulti, con tornei mondiali come il Classic Tetris World Championship che attirano sfidanti da tutto il mondo per contendersi il titolo.