Thais Wiggers: “Parlare con Teo Mammucari è difficile. La nostra era una relazione complicata”

Thais Wiggers, ex velina di “Striscia la Notizia”, è stata ospite del programma “Verissimo” in onda su Canale 5, dove ha condiviso momenti significativi della sua vita e carriera. Durante l’intervista, condotta da Silvia Toffanin, ha parlato della sua esperienza personale e professionale, soffermandosi sul rapporto con Teo Mammucari, con cui ha avuto una relazione dal 2006 al 2009 e da cui è nata la figlia Julia.





La modella brasiliana ha iniziato a raccontare del suo percorso nel mondo dello spettacolo, rivelando che la sua passione per il ballo e per il palcoscenico è nata grazie a sua madre. “Mia madre era la velina. Ballava, era sorriso e allegria”, ha dichiarato Thais Wiggers con emozione. Durante il ricordo della madre, scomparsa anni fa, sia lei che Silvia Toffanin si sono commosse. “Sono riuscita a darle l’ultimo abbraccio. Abbiamo dormito insieme cinque giorni prima che se andasse”, ha aggiunto, visibilmente toccata.

La carriera di Thais Wiggers ha preso il via quando aveva solo 14 anni, supportata dalla famiglia. Il successo è arrivato in Italia grazie al ruolo di velina bionda nel programma satirico “Striscia la Notizia”. Durante la sua permanenza in Italia, ha stretto legami profondi con alcune colleghe, tra cui Juliana Moreira e Melissa Satta, che le sono state vicine nei momenti più difficili. Proprio con Melissa Satta, Thais ha scoperto di essere incinta della sua unica figlia, Julia, nata nel 2008 dalla relazione con Teo Mammucari.

L’ex velina ha poi affrontato il tema del suo rapporto con il conduttore televisivo. La loro storia d’amore, iniziata nel 2006, è stata definita da lei come “difficile e travagliata”. “Quando ci siamo innamorati c’era tanta passione. Siamo due persone dal carattere forte e noi non ci sono mai state mezze misure”, ha spiegato. Ha descritto la loro relazione come turbolenta, caratterizzata da continui tira e molla, ma anche da un grande amore reciproco. Tuttavia, la coppia si è separata nel 2009 per il bene della figlia Julia. “Quando ci siamo lasciati sono tornata a Milano. Juliana Moreira mi ha dato una mano, mi è sempre stata vicina. Essere una madre giovane in un paese straniero non è stato facile”, ha confidato.

Un altro argomento affrontato durante l’intervista è stato il monologo di Teo Mammucari nel programma “Le Iene”, in cui il comico aveva lasciato intendere di non aver potuto vedere la figlia per tre anni. Thais Wiggers ha chiarito di non essere mai stata d’accordo con quanto affermato dall’ex compagno: “Gli ho fatto notare che nel suo monologo lasciava intendere comportamenti che non ho avuto. Anche nel suo spettacolo, dove parlava della nostra storia, vengo dipinta sempre come la cattiva”. Ha sottolineato di aver sempre cercato di mantenere un atteggiamento sereno: “Sono sempre stata molto zen perché sia io che mia figlia, oltre alle persone che mi sono vicine, sanno come stanno le cose”.

Dopo l’intervista rilasciata da Teo Mammucari al programma “Belve”, Thais Wiggers aveva pubblicato una storia su Instagram in cui scriveva: “Tempo tempo… Prima o poi la maschera cade”. A “Verissimo” ha spiegato il motivo di quel gesto: “Non sono cupido ma ho voluto lanciare una frecciatina. Mi è partita dal cuore dopo anni di distorsione dei fatti di ciò che abbiamo vissuto”. Ha poi aggiunto: “Nel momento dell’intervista ho capito che tutti hanno visto la persona con cui cerco di dialogare da 18 anni e con cui un dialogo non si può fare”.

Durante l’intervista, Thais Wiggers ha voluto chiarire un altro punto delicato riguardante il trasferimento temporaneo della figlia in Brasile: “Non ho rapito mia figlia, quando l’ho portata in Brasile lui ha firmato una liberatoria”. Ha inoltre commentato la decisione di Teo Mammucari di prendersi una pausa dagli spettacoli: “Un anno sabbatico non può che fargli bene. Sono felice che non faccia lo spettacolo perché nel suo show racconta una versione distorta della nostra storia”.