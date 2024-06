Thomas Luciani, cerimonia funebre a Rosciano: affluenza e tristezza per il giovane di 16 anni ucciso da due coetanei

La comunità di Pescara si stringe attorno alla famiglia di Christopher Thomas Luciani, il 17enne brutalmente ucciso nel parco Baden Powell, per rendere omaggio a una vita spezzata troppo presto.Tanti ragazzi, mamme e papà che accompagnano i figli, amici, parenti, gente comune. La nonna e i parenti seguono la bara fino all’entrata in chiesa, e siedono ai primi banchi. Tantissime le telecamere e i giornalisti che seguono il funerale di Christopher Thomas Luciani, 17 anni che avrebbe compiuto il 30 agosto, ucciso domenica pomeriggio, con 25 coltellate, nel parco Baden Powell di Pescara.





Autorità e Comunità Riunite per l’Addio

Tra i primi ad arrivare il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, e il questore Carlo Silomene. Scortato arriva don Coluccia, il sacerdote che sfida i clan e fa battaglie. I funerali, iniziati alle 17 nella chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Rosciano dove Thomas è cresciuto con la nonna materna, sono officiati dall’arcivescovo di Pescara Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e dal parroco don Mario Spadaccini. Il sindaco, Simone Palozzo, ha proclamato il lutto cittadino.

Una Comunità in Lutto: Pescara si Stringe Attorno alla Famiglia di Christopher

