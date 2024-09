Titolare di Auto Fratelli Manna, star di TikTok, denunciato e attività sequestrata per mancanza di autorizzazioni

Mancanza di autorizzazioni edilizie per Auto Fratelli Manna: denunciato Pasquale Manna, stella di TikTok e attività sequestrata dai carabinieri nella provincia di Napoli.





Pasquale Manna, noto titolare dell’autosalone Auto Fratelli Manna a Qualiano, è stato denunciato dai carabinieri a causa della mancanza delle necessarie autorizzazioni edilizie. L’attività, che si estende su una superficie di 3.700 metri quadri, è stata preventivamente sequestrata. Manna è anche una figura di spicco sulle piattaforme social, vantando oltre 700mila follower su TikTok, dove promuove le auto in vendita in modo vivace e accattivante, attirando l’attenzione con un approccio spesso chiassoso.

Il controllo, effettuato dai carabinieri della stazione locale di Qualiano insieme al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, ha rivelato che l’intera struttura, comprendente un capannone per il rimessaggio di veicoli, uffici e un’area per il lavaggio auto, operava senza le opportune licenze. Oltre alla violazione delle normative edilizie, i carabinieri hanno constatato che l’attività non rispettava le autorizzazioni ambientali e non disponeva della documentazione necessaria per la prevenzione incendi. A seguito della verifica, Pasquale Manna è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.

Parallelamente, i carabinieri hanno eseguito controlli anche nel vicino comune di Giugliano, dove, in località Varcaturo, due uomini sono stati sanzionati con una multa di 500 euro ciascuno per aver contrattato prestazioni sessuali con alcune prostitute. In un altro intervento, un uomo in evasione, già sottoposto a domiciliari con braccialetto elettronico, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dai militari sotto l’abitazione della sua convivente.

La situazione di Pasquale Manna mette in luce non solo il tema della legalità nel settore commerciale, ma anche l’importanza delle regolamentazioni edilizie e ambientali nel garantire la sicurezza e la protezione della comunità. Le autorità proseguono con i controlli su altre attività per assicurarsi che tutte le normative vengano rispettate.