Tiziano Ferro lancia un invito a Gerardina Trovato: “Vieni in America, ci sono io”

“L’America non è poi così lontana,” cantava Gerardina Trovato nel 1993, nel brano “Ma non ho più la mia città,” che le valse il secondo posto al Festival di Sanremo, subito dietro a Laura Pausini con “La solitudine”.





Il sogno americano di Gerardina, che emergeva dalle sue note, si interruppe alcuni anni dopo, coincidente con la fine della sua carriera musicale e una controversa scomparsa dal panorama artistico. Oggi, Trovato è tornata alla ribalta grazie a un video diventato virale su TikTok, che ha generato una significativa ondata di solidarietà attorno alla sua figura. Tra i sostenitori c’è anche Tiziano Ferro, che ha invitato la cantante a raggiungerlo negli Stati Uniti.

Un’opportunità di rinascita è arrivata tramite un post della comica Valentina Persia, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia Gerardina. “Avevo timore di farti male, per questo non ho abbracciato forte…”, ha scritto la Persia. “Ho visto più di quanto mi aspettassi… Quando si inciampa, occorre trovare mani pronte ad aiutarci. Io le ho trovate, spero tu possa avere anch’esse, dolce anima pura…”. Ha concluso citando il famoso verso di Gerardina: “Apri quel cassetto, via le ragnatele… l’America non è poi così lontana”.

Il commento di Tiziano Ferro non si è fatto attendere: “In America ci sono io. Venite”. Con queste parole, il cantautore ha espresso la sua volontà di supportare Gerardina, invitandola a tornare sul palcoscenico musicale. La risposta della comunità artistica è stata forte e chiara: numerosi personaggi famosi si sono detti pronti a partecipare alla rinascita musicali della Trovato.

Tuttavia, la cantante ha sottolineato di non volere un supporto generico, ma di desiderare un piano concreto per ritornare a esibirsi sui palchi più prestigiosi d’Italia. Per realizzare questo sogno, ha bisogno di un progetto solido, di un’etichetta discografica che la rappresenti e del sostegno appassionato dei suoi fan, che in queste ultime settimane si sono mobilitati in massa per aiutarla.

La storia di Gerardina rappresenta non solo un cammino verso la** riabilitazione artistica**, ma anche un esempio di come la musica possa connettere le persone e risvegliare emozioni profonde. Con una rinnovata attenzione su di lei, la speranza è che possa ritrovare il suo posto nel panorama musicale e ricominciare a brillare come in passato.