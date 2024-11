Totti, il presunto tradimento con Flavia Vento e Ilary Blasi incinta: cosa è successo davvero e cosa c’entra Corona

Flavia Vento torna a parlare del presunto flirt con Francesco Totti durante la sua partecipazione a Belve. La vicenda, che coinvolse anche Fabrizio Corona e Ilary Blasi, rimane al centro del gossip.





Il nome di Flavia Vento e il suo presunto coinvolgimento in una relazione con Francesco Totti tornano a far discutere. Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Belve, in onda il 19 novembre, la showgirl ha risposto alle domande di Francesca Fagnani, ripercorrendo alcuni aspetti del presunto flirt che avrebbe avuto luogo nel 2005, poco prima del matrimonio di Totti con Ilary Blasi, incinta del primo figlio Cristian.

La vicenda, risalente a quasi due decenni fa, si sviluppò intorno a presunte rivelazioni di Fabrizio Corona e accuse mai confermate. Corona, infatti, sostenne di aver trattato con la famiglia di Totti per evitare la pubblicazione di un’intervista compromettente rilasciata dalla Vento. Questo episodio emerse nell’ambito dell’inchiesta Vallettopoli, ma non venne considerato estorsione, poiché Corona non avrebbe minacciato direttamente il calciatore.

Nel 2018, Francesco Totti affrontò per la prima volta l’argomento pubblicamente, nel suo libro autobiografico. Il calciatore negò qualsiasi tradimento, raccontando di aver incontrato Flavia Vento in due occasioni casuali: una durante un evento e un’altra al ristorante. Nella sua versione, Totti smentì ogni coinvolgimento sentimentale con la showgirl, definendo la storia un tentativo di scandalo orchestrato. Afferma:

“Conosco la Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. Mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi ci separiamo. Una settimana dopo ci rivediamo in un ristorante a Trastevere. Saluti da lontano, niente di più.”

Nonostante queste dichiarazioni, Fabrizio Corona contattò Totti per offrirgli, al prezzo di 50.000 euro, la possibilità di bloccare la pubblicazione di una seconda parte dell’intervista alla Vento, che avrebbe incluso foto compromettenti. Totti decise di pagare per tutelare la serenità di Ilary Blasi, allora prossima al matrimonio.

Nel 2018, durante una puntata del Grande Fratello, Ilary Blasi affrontò Corona in diretta televisiva. La conduttrice accusò l’ex fotografo di aver orchestrato l’intera vicenda per scopi mediatici, definendolo un manipolatore. Nonostante le accuse, Corona replicò duramente, sostenendo di essere stato diffamato dal libro di Totti e di aver raccontato solo la verità. Lo scontro si concluse con Blasi che chiuse il collegamento in diretta, accusando Corona di essersi approfittato della situazione mentre lei era incinta.

Nel libro Che stupida, pubblicato nel 2024, Ilary Blasi ricorda il periodo difficile vissuto nel 2005, quando la notizia del presunto tradimento di Totti dominava i media. La conduttrice racconta di aver affrontato subito il fidanzato, che negò le accuse e le spiegò gli eventi. Nonostante le rassicurazioni, Blasi descrive il dolore di vivere sotto il giudizio pubblico:

“Non sopportavo il dubbio negli occhi della gente. Non avevo mai dubitato di Francesco, ma vedere quella vicenda in prima pagina è stato insopportabile.”

Diversa è la versione di Flavia Vento, che nel gennaio 2024 è tornata a parlare dei fatti. Durante un’intervista, la showgirl ha affermato che la sua relazione con Totti risalirebbe addirittura al 2001, proseguendo poi con un incontro nel 2005. Ha descritto il loro rapporto come intenso e spontaneo, sostenendo che, nonostante sapesse del matrimonio imminente, il legame emotivo e fisico con il calciatore era innegabile. Ha dichiarato:

“Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi. È stato un incontro casuale, ma quella sera c’era un’alchimia fortissima. Poi lui è andato via, dicendomi che non poteva fermarsi.”

Nel frattempo, anche Fabrizio Corona ha continuato a esprimersi sulla vicenda, sostenendo nel podcast Gurulandia che Ilary Blasi si sarebbe scusata con lui per averlo accusato. Secondo Corona, la conduttrice avrebbe ammesso la veridicità del flirt tra Totti e Vento.

Nonostante le polemiche, Flavia Vento, durante la sua recente partecipazione a Belve, ha voluto chiarire che non intende più tornare sull’argomento, dichiarando: “Io non mi devo scusare con nessuno. Non sapevo che Ilary fosse incinta. È un argomento che preferirei lasciare nel passato.”

La vicenda, che coinvolge personaggi noti e dinamiche complesse, continua a suscitare curiosità e interesse, alimentando un dibattito che sembra non spegnersi mai del tutto.