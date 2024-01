Tracy Quade: chi è la moglie di Bobby Solo? Età, origini, differenza d’età, vita privata, figli

Tracy è la moglie di Bobby Solo ed i due sono sposati esattamente dal 1995. È in realtà la seconda moglie del noto cantante ed è più giovane di lui di circa 25 anni. L’amore sarebbe nato quasi per caso, ma è stato talmente tanto travolgente che li ha condotti a nozze nel 2005. Sembra proprio che la donna abbia origini coreane ed ha dato a Bobby Solo un figlio di nome era Ryan di cui l’artista sembra essere molto orgoglioso. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Tracy, chi è la moglie di Bobby Solo

La moglie di Roberto Satti in arte conosciuto come Bobby Solo è nata in Corea. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che la donna sia più giovane di lui di tanti anni ed esattamente 25. Questa differenza d’età piuttosto importante non è stata mai un problema per loro. Il loro amore è stato così tanto forte da condurli alle nozze nel giro di poco tempo. Il cantante aveva sposato nel 1971 la ballerina Sophie Teckel nata in Francia e nota proprio per le sue abilità artistiche. Il matrimonio sarebbe finito nel 1991 e successivamente appare il cantante sia legato alla sua attuale moglie.

La nascita del figlio Ryan

Pare che la gravidanza sia arrivata inaspettatamente. Nel 2013 è nato l’ultimo figlio di Bobby, ovvero il piccolo Ryan e per loro è stata una gioia inaspettata su cui non facevano più conto visto che comunque soprattutto Bobby Solo era già piuttosto grande. Sembra infatti che la coppia avesse provato più volte ad avere un figlio anche tramite l‘inseminazione artificiale, ma senza alcun tipo di successo. Poi è arrivato il figlio adorato di nome Ryan che è tutta la vita di Bobby e della moglie Tracy.





Il cantante parla della sua esperienza come padre

Il cantante ha raccontato la sua esperienza di padre e lo ha fatto con tanta serenità specificando che rispetto alla prima volta, avvenuta quando aveva poco più di 20 anni ora sicuramente è più responsabile ed anche consapevole della grande responsabilità. Il cantante avrebbe anche espresso il desiderio ovvero quello di avere una vita piuttosto lunga per poter vivere e godere il figlio. La moglie non ha alcun tipo di profilo Social e quindi né su Facebook né tanto meno su Instagram e pare che abbia voluto far cambiare vita al cantante che oggi ha oltre 75 anni.

Bobby Solo: Un’Icona della Musica Italiana

Bobby Solo è un nome che risuona nell’ecosistema della musica italiana da decenni. Quest’uomo talentuoso è una vera e propria icona, un cantante e autore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica nel nostro paese.

Le Origini del Successo Il nome all’anagrafe di Bobby Solo è Roberto Satti, ed è nato il 18 marzo 1945 a Roma. La sua carriera musicale ha avuto inizio negli anni ’60, quando ha iniziato a esibirsi nei locali notturni della capitale italiana. Il suo talento e la sua voce unica non sono rimasti inosservati, e ben presto è diventato una delle figure di spicco del panorama musicale italiano.

Le Canzoni Che Hanno Segnato un’Epoca La carriera di Bobby Solo è caratterizzata da una serie di successi straordinari. Tra le sue canzoni più celebri ricordiamo “Una lacrima sul viso” e “Gelosia,” che hanno scalato le classifiche e sono diventate delle vere e proprie colonne sonore di un’epoca. Il suo stile musicale era una fusione di rock ‘n’ roll e musica leggera, e questo lo ha reso unico nel suo genere.

Il Riconoscimento Internazionale Bobby Solo non ha conquistato solo il pubblico italiano ma anche quello internazionale. Ha partecipato a importanti festival musicali europei e ha ottenuto riconoscimenti in vari paesi, dimostrando la sua versatilità e il suo talento senza confini.

Una Vita Ricca di Esperienze Oltre alla sua carriera musicale, Bobby Solo ha attraversato diverse fasi nella sua vita personale. Ha avuto diverse esperienze matrimoniali e familiari, che hanno contribuito a plasmare la sua storia e a renderlo un uomo dal cuore grande.

Un Artista Immortale Oggi, Bobby Solo è ancora attivo nella musica e continua a esibirsi in tutto il mondo. La sua voce inconfondibile e le sue canzoni intramontabili continuano a essere amate da vecchie e nuove generazioni di appassionati di musica.

In conclusione, Bobby Solo è molto più di un cantante; è una leggenda della musica italiana che ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale del nostro paese. La sua carriera lunga e variegata, contraddistinta da successi straordinari, lo rende un artista immortale che sarà ricordato e amato per sempre.