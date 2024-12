Tragedia a Barletta, collisione tra due vetture: deceduta una donna di 51 anni e quattro persone ferite

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Barletta, causando la morte di una donna e ferendo altre quattro persone. L’incidente si è verificato nel pomeriggio dell’11 novembre, verso le 17, su via Minervino. Due veicoli, una Fiat Doblò e un’utilitaria, si sono scontrati mentre trasportavano complessivamente sette persone. La vittima è stata identificata come una donna di 51 anni.





Dopo l’impatto tra i due mezzi, tre squadre di soccorritori del 118 sono giunte rapidamente sul posto per fornire assistenza ai feriti. Gli operatori sanitari, provenienti da Barletta, hanno trasportato i feriti negli ospedali locali e in quello di Andria. La donna, che aveva subito gravi lesioni a causa dell’incidente, è stata estratta dalle lamiere e portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”.

Nonostante l’impegno dei medici e degli infermieri del reparto di emergenza, la 51enne non è sopravvissuta alle ferite riportate. Uno dei quattro feriti è stato ricoverato in codice rosso, mentre gli altri tre hanno ricevuto una classificazione di codice giallo dal personale medico intervenuto.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell’area, poiché uno dei veicoli coinvolti era alimentato a GPL. Oltre ai pompieri, sul luogo sono arrivati anche agenti della polizia locale e i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente, che al momento resta incerta.

La circolazione su via Minervino è stata interrotta per diverse ore per facilitare le operazioni di soccorso e permettere agli agenti di completare i rilievi. Questo ha causato alcuni disagi al traffico locale.

Intervistato sul luogo dell’incidente, il comandante dei Vigili del fuoco ha dichiarato: “Abbiamo dovuto mettere in sicurezza l’area a causa della presenza di un veicolo alimentato a GPL. È stato un intervento delicato, ma necessario per evitare ulteriori rischi”.

Un testimone oculare, Giuseppe Rossi, ha raccontato: “Ero poco distante quando ho sentito un forte rumore. Mi sono avvicinato e ho visto i veicoli distrutti. È stato scioccante”.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non ci sono ipotesi ufficiali su come si siano svolti i fatti. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul posto per cercare di capire cosa abbia causato lo scontro.

Un portavoce della polizia locale ha affermato: “Stiamo facendo tutto il possibile per chiarire le circostanze dell’incidente. Comprendiamo che ci sono molte domande senza risposta e stiamo lavorando per fornire risposte il prima possibile”.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita da questo tragico evento. Molti residenti si sono radunati sul luogo dell’incidente per esprimere il loro cordoglio alla famiglia della vittima e il loro supporto ai feriti. I social network sono stati inondati di messaggi di solidarietà e preghiere.