Tragedia a Foggia: una giovane madre di 26 anni muore durante il parto d’urgenza, ma i medici riescono a salvare il neonato

Quello che doveva essere un momento felice come la nascita di un figlio si è trasformato in tragedia nel Foggiano, dove una giovane neomamma di 26 anni è deceduta all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a dieci giorni da un difficilissimo parto, senza mai riprendere conoscenza.Secondo la ricostruzione della struttura ospedaliera, la partoriente era arrivata in emergenza al pronto soccorso lo scorso 22 giugno, in condizioni già gravissime.

Il bambino che portava in grembo era in posizione podalica e la mamma in grave insufficienza respiratoria. Per questo, i medici avevano deciso per un parto Cesario d’urgenza, riuscendo a far nascere e salvare il bimbo, ora ricoverato in neonatologia.Le condizioni della mamma erano risultate gravissime, tanto da richiedere il ricovero in rianimazione, dove la donna è rimasta fino alla morte, senza mai conoscere il suo piccolo. Fino all’ultimo, i medici hanno sperato in un suo ristabilimento, ma le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente, fino al decesso.

Dall’ospedale fanno sapere che la paziente, affetta da importanti patologie pregresse, dopo il parto ha manifestato un ulteriore peggioramento dello stato respiratorio, tramutatosi in un importante distress respiratorio che ha reso necessario il trasferimento in Rianimazione. Nonostante gli intensi sforzi per mantenerla in vita, la donna è purtroppo deceduta dopo dieci giorni per una crisi respiratoria irreversibile.

Questa tragedia ha sconvolto la comunità di San Giovanni Rotondo, che si stringe attorno alla famiglia della giovane mamma, in attesa di risposte sulle cause che hanno portato a questo drammatico epilogo. Le autorità competenti stanno indagando per fare luce sulla vicenda, mentre l’ospedale ha assicurato la massima collaborazione e la disponibilità a fornire assistenza ai congiunti.La perdita di una vita così giovane, nel momento in cui dovrebbe fiorire una nuova esistenza, è sempre una ferita profonda per l’intera comunità. La solidarietà e il sostegno di amici e concittadini saranno un balsamo per la famiglia, chiamata ad affrontare un lutto così straziante e inaspettato.