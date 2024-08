Tragedia a Formia: una donna di 69 anni trovata senza vita nel giardino di casa, ferite alla testa e sospetti di caduta accidentale

Una donna di 69 anni è stata rinvenuta priva di vita nel giardino della sua abitazione a Formia, un comune in provincia di Latina. Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella serata di sabato 17 agosto. Le prime informazioni indicano che il cadavere era in una pozza di sangue e presentava due ferite alla testa. Le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze esatte della morte.





La chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ha allertato i soccorsi su un caso urgente che riguardava una persona priva di sensi nel giardino di una casa. Unitsi ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono intervenuti anche i sanitari con un’ambulanza. Giunti sul posto, i medici hanno immediatamente constatato che per la donna non c’era nulla da fare, dichiarandola morta.

Subito dopo, il medico legale ha effettuato una prima ispezione sul corpo della vittima, notando le due ferite alla testa, che si ipotizza siano il risultato di una caduta dalle scale. Questa sembra essere l’ipotesi principale, con gli investigatori che credono che le ferite non siano dovute a un atto di violenza.

Dopo aver completato i rilievi di rito, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Cassino, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esecuzione dell’autopsia. I risultati di questi esami, attesi nei prossimi giorni, saranno fondamentali per chiarire le cause della morte e per confermare l’ipotesi di un incidente domestico.

Attualmente le indagini sono in pieno svolgimento e le forze dell’ordine stanno raccogliendo ulteriori informazioni per delineare il quadro complessivo dell’accaduto. In particolare, si stanno esaminando le ultime attività della donna prima della tragedia. Gli investigatori non escludono la possibilità di interviste a familiari e vicini, che potrebbero fornire dettagli utili per la comprensione della dinamica della caduta.

Il tragico evento ha scosso la comunità di Formia, dove la notizia della morte della donna ha destato grande preoccupazione e riso. In un momento di dolore come questo, ci si stringe attorno alla famiglia della vittima, sperando che si possa fare luce su quanto accaduto e sull’origine di una tragedia così repentina e inaspettata.