Tragedia a Milano: camion investe una mamma con i suoi due gemellini di un anno, la donna muore sul colpo, autista in fuga

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo viale Renato Serra a Milano, dove una donna di 34 anni è morta sul colpo dopo essere stata investita da un camion. Il mezzo pesante ha travolto la vittima mentre attraversava la strada insieme alla madre e ai due figli gemelli di un anno. L’autista del camion si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato.





La tragedia è avvenuta intorno alle 9:46, mentre la famiglia stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, un tir che stava svoltando a destra ha investito il gruppo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la donna, di origine peruviana, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari intervenuti con due automediche e tre ambulanze.

La madre della vittima, una donna di 59 anni, e i due piccoli sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente, i bambini e la nonna non hanno riportato ferite gravi e sono stati dichiarati fuori pericolo. Tuttavia, lo shock per quanto accaduto rimane profondo.

Il conducente del camion, che non si è fermato a prestare soccorso, è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Locale di Milano stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare il veicolo e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il camion svoltare improvvisamente senza rallentare, ignorando la presenza dei pedoni sulle strisce. “Era tutto così rapido, il camion non si è fermato nemmeno un secondo”, ha raccontato una passante visibilmente scossa.

Il drammatico episodio ha scosso profondamente la comunità locale. Sul luogo dell’incidente si sono radunate diverse persone, tra cui alcuni residenti della zona, che hanno espresso rabbia e sgomento per quanto accaduto. “Non è il primo incidente su questo viale, la situazione è fuori controllo”, ha dichiarato un abitante del quartiere.

Secondo quanto riportato, la vittima, una giovane madre, viveva a Milano da diversi anni insieme alla famiglia e lavorava come collaboratrice domestica. La sua perdita lascia un vuoto enorme, soprattutto per i due bambini che ora dovranno crescere senza la madre.

Le indagini si concentrano non solo sull’identificazione del camionista in fuga, ma anche sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza nella zona. Viale Renato Serra è noto per il traffico intenso, e i residenti da tempo chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza dei pedoni.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia e ha annunciato che saranno intensificati i controlli nelle aree cittadine con maggiore rischio di incidenti stradali. “Non possiamo accettare che vite vengano spezzate in questo modo. Faremo tutto il possibile per prevenire simili tragedie in futuro”, ha dichiarato.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei conducenti di mezzi pesanti in aree urbane. Diverse associazioni locali hanno già richiesto un incontro con le autorità per discutere l’implementazione di misure preventive, come l’installazione di semafori con segnalazioni sonore e l’introduzione di limiti di velocità più severi.