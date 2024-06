Tragedia a Montemarano: morto Domenico Gallucci, il bambino di 8 anni cade e batte la testa nel garage

Un incidente domestico spezza la vita del piccolo Domenico Gallucci. Le indagini in corso gettano luce sulla dinamica dell’incidente, mentre la comunità piange la sua tragica scomparsa.





Una tragedia ha colpito la comunità di Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di appena 8 anni, Domenico Gallucci, è morto in seguito a un incidente domestico. Il dramma si è consumato nel garage di casa sua, dove il piccolo è caduto, battendo violentemente la testa.

Immediatamente, i sanitari del 118 sono accorsi sul luogo dell’incidente, ma nonostante i loro sforzi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Domenico stava aspettando di uscire con la famiglia per partecipare a una festa del paese quando è stato travolto da una taglierina per metallo, uno strumento di lavoro che lo ha schiacciato, causando lesioni fatali.

La salma del piccolo è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati per gli accertamenti necessari. Dopo che la Procura della Repubblica ha confermato la natura accidentale dell’evento, il corpo è stato rilasciato e consegnato ai familiari. I funerali si terranno domani mattina presso la chiesa madre del paese.

Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità attraverso un post su Facebook: «Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità, ho deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani 28/06/24».

Annullamento delle festività e del concerto

In segno di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità, sono stati annullati i festeggiamenti previsti per i santi Giovanni e Paolo, così come l’esibizione del cantautore Povia.

Il dolore e la commozione sono palpabili in tutta Montemarano, mentre si preparano a dare l’ultimo saluto a Domenico Gallucci, un giovane vita spezzata troppo presto in circostanze tragiche.